Compania farmaceutică Pfizer va opri comercializarea tratamentului hormonal Premarin în Canada, în urma unei evaluări interne, decizia vizând atât crema vaginală, cât și comprimatele administrate pe cale orală. Anunțul a fost confirmat pe 12 noiembrie 2026, pentru Reuters, de reprezentanții Pfizer Canada.

Decizia vine într-o perioadă în care mai multe tratamente hormonale utilizate pentru ameliorarea simptomelor menopauzei se confruntă cu probleme de aprovizionare în Canada.

În cazul cremei vaginale Premarin, lipsa produsului este deja resimțită din iunie 2026, iar compania a confirmat că nu vor mai fi livrate loturi noi. Situația ar putea pune presiune suplimentară asupra disponibilității tratamentelor destinate femeilor aflate la menopauză.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, hotărârea Pfizer se aplică tuturor variantelor Premarin comercializate în Canada: crema vaginală și cele trei concentrații de comprimate orale.

Crema vaginală este utilizată pentru tratarea unor manifestări asociate menopauzei, în special uscăciunea vaginală și disconfortul din timpul contactului sexual. Medicamentul conține un amestec de hormoni estrogeni, prescris pentru simptomele care apar pe fondul scăderii nivelului de estrogen.

Pfizer a precizat că retragerea produselor nu are legătură cu apariția unor probleme noi privind siguranța, eficacitatea sau calitatea tratamentului. Compania a adăugat că pe piața canadiană există și alte opțiuni terapeutice.

În cazul comprimatelor, retragerea nu va însemna dispariția imediată din farmacii. Pfizer estimează că stocurile existente pentru cele trei concentrații – 0,3 mg, 0,625 mg și 1,25 mg – ar putea ajunge până în jurul jumătății anului 2027.

Compania avertizează însă că disponibilitatea ar putea fi afectată mai devreme dacă cererea crește. Prin urmare, pacienții care utilizează acest tratament ar putea întâmpina dificultăți în aprovizionare înainte de termenul estimat.

Decizia Pfizer se referă exclusiv la piața canadiană. Reprezentanții companiei nu au oferit informații despre eventuale modificări ale distribuției în alte țări.

Retragerea Premarin are loc într-un moment în care sistemul canadian de aprovizionare cu tratamente hormonale pentru menopauză se confruntă deja cu alte dificultăți.

Pe 4 noiembrie 2026, Health Canada a publicat o notificare privind disponibilitatea redusă a anumitor concentrații de plasturi transdermici cu estradiol comercializați de Bayer și Sandoz.

Potrivit autorității canadiene, întreruperile de aprovizionare ar putea continua intermitent până la începutul anului 2027. Printre cauzele indicate se numără problemele din lanțurile globale de aprovizionare, creșterea cererii și dificultățile de fabricație.

Health Canada a precizat că monitorizează situația împreună cu producătorii și organizațiile din sistemul medical. Autoritatea a menționat și existența unor alternative terapeutice care, la momentul publicării notificării, nu erau raportate ca fiind afectate de aceleași lipsuri.

Reuters explică faptul că interesul pentru tratamentele hormonale destinate menopauzei a crescut, în special în Statele Unite.

Un factor care a contribuit la această evoluție a fost decizia Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), din noiembrie 2025, de a elimina avertismentele de siguranță de lungă durată de pe anumite tratamente hormonale. Ulterior, numărul prescripțiilor a crescut.

Această evoluție a atras din nou atenția asupra accesului la terapiile hormonale și asupra capacității producătorilor de a răspunde cererii.

Decizia din Canada vine după o situație similară în India. În iulie 2026, Pfizer a suspendat comercializarea cremei vaginale Premarin pe această piață, invocând dificultăți de aprovizionare.

La momentul respectiv, compania a transmis că analizează posibilitățile de reluare a livrărilor.

Pfizer nu a precizat dacă problemele întâmpinate în India au vreo legătură cu decizia ulterioară privind piața canadiană. Compania a subliniat că oprirea comercializării anunțată în noiembrie se aplică numai Canadei.

O excepție importantă este Premarin Intravenous, varianta administrată în spitale pentru tratarea sângerărilor uterine anormale asociate dezechilibrelor hormonale. Acest produs nu este inclus în decizia de retragere.

Pentru femeile care urmează un tratament cu Premarin, disponibilitatea produsului va depinde de stocurile existente și de forma farmaceutică utilizată.

Retragerea comercială nu a fost determinată de identificarea unor noi probleme de siguranță, eficacitate sau calitate, potrivit declarațiilor Pfizer.

Pacientele care folosesc medicamentul trebuie să discute cu medicul curant sau cu farmacistul despre alternativele disponibile și despre eventualele modificări ale tratamentului. Înlocuirea unui preparat hormonal cu altul trebuie stabilită în funcție de situația medicală individuală.