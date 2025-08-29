Social Menachem Hacohen, mare rabin al evreilor din România, a încetat din viață







Menachem Hacohen, marele rabin al comunităților evreiești din România, a încetat din viață, lăsând în urmă o moștenire spirituală și culturală remarcabilă. Marcel Ciolacu a declarat că dispariția rabinului reprezintă pierderea unei figuri emblematice care a promovat toleranța și dialogul între diferitele comunități din România.

Menachem Hacohen s-a născut pe 26 iulie 1932, în Ierusalim, Palestina sub mandat britanic, și a fost mare rabin al comunităților evreiești din România între anii 1997 și 2011. Activitatea sa a fost remarcată nu doar pentru rolul spiritual, ci și pentru implicarea civică și culturală.

Rabinul Hacohen a avut o carieră complexă și în Israel, conducând fracțiunea parlamentară „Muncitorul religios” în Histadrut și fiind deputat în Knesset între 1975 și 1988 din partea Partidului Muncii. A fost șef rabin al Mișcării Moșavurilor și al Histadrutului, contribuind la dezvoltarea comunităților și la promovarea principiilor spirituale și sociale ale iudaismului.

De-a lungul vieții sale, Menachem Hacohen a fost recompensat cu numeroase onoruri pentru activitatea sa. În februarie 2004, președintele României, Ion Iliescu, l-a decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer, Categoria G – „Cultele”, recunoscând contribuția sa la întărirea legăturilor interconfesionale și conviețuirea pașnică între oameni.

În 2019, a primit titlul de cetățean de onoare al Ierusalimului, iar în 2023 a devenit cetățean de onoare al României, din partea Parlamentului României, pentru servicii deosebite aduse țării și națiunii române. Tot în 2023, președintele Israelului, Itzhak Herzog, i-a conferit Medalia prezidențială a Israelului. De asemenea, Menachem Hacohen este autorul a 16 volume de comentarii asupra Bibliei și a numeroase lucrări de iudaism, care continuă să inspire cititorii și comunitățile evreiești din întreaga lume.

Menachem Hacohen rămâne o personalitate marcantă a spiritualității și culturii evreiești, iar moartea sa reprezintă o pierdere pentru întreaga societate. Marcel Ciolacu a amintit cu mândrie că i-a acordat cetățenia română, în semn de recunoaștere a contribuției sale la promovarea valorilor și culturii în România.

”Fie ca memoria sa să fie o binecuvântare pentru noi toți, și să ne inspire în continuare să construim o societate mai deschisă, mai tolerantă și mai armonioasă”, a declarat fostul președinte PSD.