Membru Hells Angels din România, extrădat în America cu plosca în mână. „Asta e țara care te vinde pe nimic…”

Românul însă a suferit o internare în spital pentru că a făcut colică renală, așa încât polițiștii l-au suit în avion cu plosca în mână.

„Nu am nicio legătură cu acest caz. Asta e țara care te vinde pe nimic”, a spus Lazăr jurnaliștilor. Bărbatul a fost prins la finalul anului trecut și a fost arestat în baza cerinței americanilor de extrădare. Acțiunea legată de capturarea celor de la Hells Angels pe teritoriul României s-a desfășurat în 2020 când polițiștii Serviciul Antidrog din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfășurat investigații ce au vizat membrii ai HELLS ANGELS, implicați în traficul internațional de droguri.

Românul a fost extrădat și urmează să dea explicații în fața legii

Activitățile au fost desfășurate în colaborare cu D.E.A. și U.S. Marshals, într-o cerere de comisie rogatorie formulată de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite, sub aspectul cercetării infracțiunilor de complicitate la trafic de droguri, spălare de bani, conspirație la spălare de bani, prelucrarea sau distribuirea cu scopul importării ilegale și importul de substanțe controlate, încălcare regimului armelor și munițiilor, săvârșirea de acte pregătitoare pentru infracțiunea de omor, grup infracțional organizat, ce intră sub incidența legii R.I.C.O. (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) toate prevăzute de Codul Penal al Statelor Unite ale Americii. Cerere de extrădare în ceea ce-l privește pe Lazăr a fost aprobată în luna ianuarie 2023, astfel că el va fi dus în SUA, unde va fi judecată pentru faptele de care este învinuit. De altfel în același dosar mai sunt căutați doi cetățeni de origine străină pe care autoritățile nu au reușit deocamdată să îi găsească.