Meghan și Harry au vrut să impresioneze, dar au fost ignorați. Vizita din Iordania, un eșec

Prințul Harry și Meghan Markle au fost criticați de un expert în relații publice după vizita de două zile pe care au făcut-o în Iordania, potrivit Daily Express.

Deplasarea a avut ca obiectiv promovarea activităților umanitare desfășurate în această țară, însă, potrivit analizei realizate de un specialist în comunicare, turneul nu a reușit să schimbe percepția publicului asupra cuplului.

Ducele și Ducesa de Sussex au participat la întâlniri cu oficiali iordanieni și cu reprezentanți ai organizațiilor implicate în sprijinirea refugiaților sirieni și palestinieni. În timpul vizitei, cei doi au încercat să evidențieze programele dedicate sănătății și bunăstării persoanelor care au găsit refugiu în Iordania de-a lungul anilor.

Cu toate acestea, potrivit unui expert în PR, vizita nu a generat interesul public pe care l-ar fi putut produce un astfel de eveniment.

Meghan și Harry au petrecut două zile în Orientul Mijlociu, unde au participat la o serie de întâlniri cu lideri locali și oficiali din domeniul sănătății. În programul vizitei au fost incluse discuții cu echipe ale Organizației Mondiale a Sănătății și vizite la programe dedicate sănătății fizice și mintale.

De asemenea, cuplul s-a întâlnit cu personalul organizației World Central Kitchen, care coordonează din Amman operațiuni de ajutor alimentar pentru Gaza.

Scopul principal al deplasării a fost atragerea atenției asupra eforturilor autorităților iordaniene și ale organizațiilor internaționale care sprijină comunitățile de refugiați din regiune.

Expert în PR: Vizita nu a fost importantă

Renae Smith, fondatoarea agenției de branding și relații publice The Atticism, a declarat pentru publicația Daily Express că vizita nu a fost lipsită de sens, dar nici nu a produs un impact major.

„Din perspectiva relațiilor publice, vizita nu a fost lipsită de sens, dar nici nu a fost importantă”, a spus aceasta.

Expertul a explicat că turneul a urmat un tipar deja cunoscut pentru aparițiile publice ale cuplului. „A urmat formula deja familiară Meghan/Harry: contexte umanitare, imagini atent selectate, un ton diplomatic ușor și lipsa unui cadru instituțional în spatele acțiunii.”

Potrivit acesteia, un astfel de format poate genera reacții diferite, mai ales în contextul statutului actual al celor doi după retragerea din rolurile oficiale din familia regală britanică.

Analiza a subliniat și faptul că perioada în care a avut loc vizita a fost una aglomerată din punct de vedere mediatic. În astfel de momente, evenimentele de tip umanitar sau diplomatic, mai ales cele asociate cu celebrități, tind să primească mai puțină atenție.

„Datele arată în mod constant că acoperirea mediatică a diplomației de tip soft sau a aparițiilor celebrităților scade semnificativ în perioadele dominate de conflicte sau crize, deoarece atenția publicului se mută aproape complet către știrile dure”, a explicat Smith.

În aceste condiții, chiar și o vizită bine intenționată poate trece relativ neobservată.

Potrivit expertului, turneul nu a contribuit în mod semnificativ la reconstruirea imaginii publice a lui Meghan și Harry.

„I-a ajutat să își refacă imaginea? Nu prea. A întărit ceea ce oamenii credeau deja”, a afirmat aceasta.

Smith a precizat că reacțiile rămân împărțite: susținătorii îi văd ca pe doi activiști independenți care desfășoară activități cu impact global, în timp ce criticii consideră că vizita seamănă cu un turneu regal redus, fără mandat oficial.

În concluzie, expertul a spus că turneul nu a fost un eșec major, însă nici nu a reușit să producă o schimbare reală de percepție.