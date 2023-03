Meghan Markle nu a suportat să fie a doua prințesă din Familia Regală. „Nu exista nicio limită pentru ambiția ei”

Un angajat al Palatului Buckingham a dezvăluit că Meghan Markle nu s-a putut adapta locului ei în Familia Regală și pentru că nu și-a accetat statutul pe care îl are. Ducesa de Sussex nu ar fi fost de acord cu regulile stricte pe care trebuie să le respecte. Mai mult decât atât, soției Prințului Harry nu îi plăcea deloc că mereu trebuia să se afle în umbra lui Kate Middleton. Angajatul Familiei Regale au fi făcut o serie de dezvăluiri pentru Tom Quinn.

Biograful regal a scris câteva dintre mărturiile sursei sale în cartea „Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”, care este disponibilă începânde de azi, 1 martie, în librăriile din Regatul Unit. Angajatul a detaliat modul în care Meghan a încercat să se adapteze la viața regală și care au fost greutățile pe care le-a întâmpinat. Ducesa de Sussex ar fi fost orbită de popularitatea pe care o avea odată cu căsătoria cu Harry și statutul de prințesă. Cu toate acestea, lui Meghan nu i-ar fi plăcut deloc să fie comparată cu Kate Middleton.

Meghan Markle voia să fie în prim-planul discuțiilor

Lucrul pe care Meghan l-a urât cel mai mult a fost că trebuia să fie mereu în umbra cumnatei sale, care este conform, succesiunii regale, următoarea regină consoartă a Marii Britanii. În plus, actriței americane i-ar fi displăcut și faptul că trebuie să meargă acolo unde i s-a spus, fără să aibă un drept la replică. Mai mult decât atât, Ducesa de Sussex nu s-a simțit tratată cu respect de membrii Familiei Regale pentu că nu era născută într-o familie nobilă.

„Nu exista nicio limită pentru ambiția lui Meghan și, ca majoritatea oamenilor extrem de ambițioși, ea nu s-a gândit niciodată: «Oare am greșit eu? Oare reacționez exagerat?». Dar la fel de adevărat e că Meghan este o persoană de treabă atâta timp cât nu este niciodată contrazisă. Pentru un băiat slab și nesigur pe el, precum Harry, ea este perfectă pentru că certitudinea ei absolută îl face să se simtă în siguranță”, a mai spus angajatul pentru Quinn.

Meghan ar fi fost destul de nemulțumită și pentru că reședința sa era conacul Nottingham Cottage, pe domeniul Palatului Kensington. Soția Prințului Harry credea că va locui în Castelul Windsor alături de Regina Elisabeta a II-a, potrivit The Mirror.