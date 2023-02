Secretele prințesei Kate pentru îngrijirea pielii. Produsele care o ajută să alunge semnele îmbătrânirii

Multe lume se întreabă, care este secretul ei? Sigur, Kate Middleton este binecuvântată cu gene bune, în plus are o dietă sănătoasă și iubește exercițiile fizice, dar este mai mult decât atât. Are un regim impecabil de îngrijire a pielii și un dulap plin cu produse de înfrumusețare încercate și de încredere care o ajută să alunge semnele de îmbătrânire.

Prințesa Kate folosește un ulei de măceș organic. Se spune că prințesa a descoperit acest ulei, care a ajutat-o la menținerea unui ten luminos și clar, în timpul sarcinii cu Prințesa Charlotte. Produsul organic este compus din ulei de semințe de măceș pur, presat la rece, care ajută la reducerea aspectului liniilor fine și a vergeturilor.

La cei 41 de ani, tenul lui Kate Middleton arată impecabil

Iar pe lângă asta, parca întinerește pe zi ce trece. Asta o confirmă şi experții care au explicat cum reuşeşte Kate să se menţină atât de bine. Tonusul pielii și textura netedă ar putea fi obținute prin aplicarea zilnică a produselor care conţin acizi.

„Acidul glicolic este marele netezitor al pielii, deoarece ajută la eliminarea celulelor moarte de la suprafață, dar ajută și la păstrarea hidratării, sau retinolul resurfacing, care ajută procesul natural de anti-îmbătrânire al pielii, oferind astfel, un aspect proaspăt și luminos al feței.

Nu în ultimul rând, în rutina lui Kate există probabil o sursă de colagen. Până la 40 de ani, hidratarea, remodelarea și liftingul pielii, nivelurile de colagen și elastină au tedinţa să scadă rapid. Astfel, este esenţială utilizarea unei creme hidratante zilnice care ajută la mărirea volumului și stimulează nivelul de hidratare, a declarat Diane Ackers, expert în frumusețe pentru Doctors Formula Cosmeceuticals.

Uleiurile pentru ten pe care le folosește Kate

De asemenea, Kate folosește gelul pentru piele Supreme de la Biolutin este, conform brandului, o alternativă naturală la botox – rezultatele sunt similare, dar se aplică pe față ca o loțiune de netezire și nu îți va amorți fața și nu va restricționa expresiile faciale.

Se mai spune că pregătirea lui Kate începe seară cu un tratament facial de noapte, care este compus din uleiuri de chia, cireșe amare, căpșuni și semințe de rodie. Câteva picături din acest elixir antiinflamator îți luminează tenul și poate fi aplicat și sub machiaj sau tratament la fața locului pentru imperfecțiuni.

Unul dintre produsele de bază ale lui Kate pentru îngrijirea pielii este crema hidratantă Pure & Natural de la Nivea, care a fost, de fapt, întreruptă, iar noua versiune a cremei a fost lansată ca parte a noii game mult mai bune, informează townandcountrymag.com.