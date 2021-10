Meghan Markle face ordine în politica americană. Ce le-a cerut democraților să facă de urgență

America nu are un sistem de concediu parental plătit pentru a consolida relația copilul-părinte din clipa când se naște, deși președintele Joe Biden a promis că îl va introduce. În scrisoarea lui Meghan Markle, adresată democraților Chuck Schumer și Nancy Pelosi, ducesa de Sussex a relatat despre norocul pe care l-a avut de a-și permite timp liber cu Harry după nașterea lui Lili în iunie.

Meghan Markle: „Ca orice părinte, am fost foarte bucuroși dar copleșiți”

„Ca puțini părinți, nu ne-am confruntat cu realitatea dură în a alege: fie petrecem primele câteva luni critice cu bebelușul nostru, fie ne întoarcem la muncă. Știam că putem munci de acasă și, în acea etapă vitală (și sacră), să dedicăm orice clipă copiilor noștri și familiei noastre”, a scris ducesa în scrisoarea adresată democraților.

Şi continuă: „Știam că, procedând astfel, nu va trebui să facem alegeri imposibile în ceea ce privește îngrijirea copiilor, munca și îngrijirea medicală pe care atât de mulți trebuie să le facă în fiecare zi. Nicio familie nu ar trebui să se confrunte cu aceste decizii”.

Meghan, care a crescut în California, a discutat și despre faptul că părinții ei, directorul de lumini de la Hollywood Thomas și asistenta socială Doria, au dus-o la „Sizzler” să mănânce ieftin pentru că asta e tot ce și-au putut permite părinții.

Meghan amintește cât de săraci erau şi cât de puține îşi permiteau părinţii ei

Meghan a scris: „Ceea ce îmi amintesc îmi este extrem de drag, știam cât de mult au muncit părinții mei pentru a-și permite acest lucru, deoarece chiar și la cinci dolari, a mânca afară era ceva special și m-am simțit norocoasă. Am început să lucrez la magazinul local la vârsta de 13 ani. Am șters mese, am fost babysat și alte locuri de muncă împărțite pentru a acoperi lipsurile.

„Am muncit toată viața și am economisit când și unde am putut – dar chiar și asta a fost un lux – pentru că, de obicei, era vorba de a ajunge la capăt și de a avea suficient pentru a-mi plăti chiria și pentru a pune benzina în mașină”, a mai scris Meghan.

Ducesa a încheiat spunând: concediul parental plătit ar trebui să fie un „drept național”

Ea a adăugat: „Știu cât de încărcate din punct de vedere politic au devenit lucrurile. Dar nu este vorba despre dreapta sau stânga, ci despre bine sau greșit. Este vorba de a pune familiile deasupra politicii.

Așadar, în numele familiei mele, Archie, Lili și Harry, vă mulțumesc pentru că ați luat în considerare această scrisoare și, în numele tuturor familiilor, vă rog să vă asigurați că acest mesaj nu se pierde”, a scris ducesa celor doi democrați, informează thesun.