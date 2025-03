Monden Meghan Markle continuă să-și folosească titlul de ducesă în afacerile sale. Scopul acestei strategii







Un expert regal a explicat de ce Meghan Markle continuă să își folosească titlul regal pentru a-și lansa noile branduri, la câțiva ani după ce s-a îndepărtat de familia regală.

Ttilul de ducesă, important pentru Meghan Markle

Meghan Markle și-a surprins fanii lansându-și simultan noul ei show Netflix „With Love, Meghan”, alături de noul site „As Ever”, despre care a scris: „As ever este mai mult decât un brand - este un limbaj al iubirii. Creat de Meghan, Ducesa de Sussex, As ever vă urează bun venit la o colecție de produse, fiecare inspirat de dragostea ei de lungă durată de a găti, distra și găzdui”.

Autoarea regală Pauline MacLaran a explicat motivul principal pentru care Meghan continuă să folosească titlul de Ducesă de Sussex. Într-un interviu pentru Express.co.uk, MacLaran – co-autoare a cărții Royal Fever și profesoară la Royal Holloway, Universitatea din Londra – a spus că folosirea acestui titlu are o semnificație importantă.

„Meghan a continuat să își folosească titlul de când s-a întors în SUA, iar acest fapt atrage publicul către ea, așa că, în opinia mea, este esențial pentru brandul ei.

Fanii iubesc povestea de transformare care stă la baza căsătoriei ei cu Harry. Așadar, cred că este destul de important ca ea să își folosească titlul regal și, desigur, i se permite să facă acest lucru, deoarece este căsătorită cu ducele, care nu va înceta să își folosească titlul prea curând!”, a declarat aceasta.

Cei doi nu mai pot fi numiți Alteța Sa” sau „Alteța Sa Regală”

Meghan Markle și Prințul Harry au rămas Ducele și Ducesa de Sussex, în ciuda faptului că au anunțat că se vor retrage familia regală în ianuarie 2020. Cu toate acestea, nu mai pot fi numiți „Alteța Sa” sau „Alteța Sa Regală”, iar Harry a renunțat la titlurile sale militare. Odată cu ascensiunea regelui Charles, copiii lor au devenit Prințul Archie și Prințesa Lilibet de Sussex.

Noul site al lui Meghan a arătat primele produse ale lui Meghan, inclusiv celebra ei dulceață de zmeură. Site-ul spune că produsele ei vor fi disponibile în primăvara anului 2025 și includ ceaiuri din plante și stropi de flori, relatează Express.co.uk