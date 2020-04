Mega „Gusturi Românești”, într-o primăvară virusată, dar la fel de parfumată

Au trecut Floriile și vine Paștele peste noi. Ca-n fiecare an, de altfel. Numai că acum e altfel. Un singur lucru nu se schimbă și nu se va schimba vreodată. Gustul românului pentru „verziturile” de primăvară, fie că-s ridichi, salată verde, roșii de solar, lobodă, ștevie, spanac și alte buruieni care ne întineresc, deși a mai trecut un an prin noi și cu soare și cu ploi. Nici Cornavirusul nu te poate împiedica să muști dintr-o căpșună care nu mai are mult până să apară. Mai ales dacă o iei cu bani puțini, de la magazinul din colțul străzii, deja mereu prezentul Mega Image, unde o întâlnesc și pe vecina de la trei.