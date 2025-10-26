Meditațiile la engleză, franceză și germană, un efort financiar pentru părinți. Cât plătesc elevii pentru o ședință

Pe măsură ce apar noi oportunități pentru cei care stăpânesc o limbă străină, tot mai mulți părinți își doresc să le ofere copiilor o pregătire solidă pentru un viitor lipsit de griji. Astfel, aceștia apelează la meditații private la engleză, franceză sau germană. Aceste ore suplimentare îi ajută pe elevi să își aprofundeze cunoștințele și să se pregătească mai bine pentru examene. Conform anunțurilor publicate pe internet, costurile diferă în funcție de nivelul de pregătire al profesorului, dar și de modul în care se desfășoară ședințele de pregătire și sunt destul de piperate în 2025.

Limba engleză este cea mai căutată, iar meditațiile sunt considerate esențiale pentru cei care se pregătesc să urmeze o facultate în străinătate.

O ședință individuală costă, în medie, între 70 și 150 de lei, în funcție de experiența profesorului și de nivelul elevului. În cazul elevilor care aleg profesori cu o experiență vastă în spate și se pregătesc pentru admiterea la o universitate din străinătate, costul pentru o ședință poate ajunge la 200 de lei.

Meditațiile la franceză sunt preferate de elevii care urmează profiluri de filologie sau care se pregătesc pentru certificări internaționale precum DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) sau DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française).

Costurile unei ședințe de meditație la franceză pornesc, în general, de la aproximativ 80 de lei și pot ajunge până la 230 de lei pe oră, în cazul profesorilor cu experiență internațională sau cu rezultate remarcabile la examene. Prețul mai ridicat reflectă nu doar nivelul de pregătire al profesorului, ci și experiența acestuia în lucrul cu elevii care țintesc performanțe academice sau certificări internaționale.

Limba germană este căutată de liceenii care intenționează să studieze în Austria sau Germania. O ședință individuală poate costa între 80 și 150 de lei, iar profesorii cu experiență pot percepe până la 200 de lei pe oră. Orele online sunt mai accesibile, în timp ce meditațiile la domiciliul elevului sau în centre specializate pot avea tarife mai mari.

De asemenea, mulți elevi înscriși la școlile cu predare în limba germană aleg să se pregătească în acest mod pentru examenul maturității.

În România există aproximativ 80 de unități de învățământ cu predare în limba germană, cuprinzând grădinițe, școli generale și licee. În anul școlar 2023-2024, în Transilvania erau înregistrate 57 de astfel de școli.

În București sunt trei unități de învățământ cu predare în limba germană: Colegiul Național „Goethe”, o școală gimnazială și un liceu tehnologic. La Colegiul „Goethe”, 14 discipline sunt predate în germană.