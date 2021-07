Adda a povestit că suferă de dermografism, o afecțiune dermatologică care se manifestă în momentul în care consumul de gluten și de histamină trece de limitele acceptate. Artista a povestit că a ajuns în această situație din cauza unei pastille. Ea a povestit că a trecut prin momente grele, în urmă cu aproape un an când i-a apărut o erupție de piele. Aceasta i-a dat viața peste cap și a adus-o în pragul decesului. Adda a fost la un pas de moarte din cauza unei pastile banale

În cele din urmă, după ce a contactat mai mulți medici, artista a primit un tratament pe care trebuie să-l urmeze cu strictețe pentru a-și ține afecțiunea sub control.

Un regim alimentar strict

Pe lângă medicamentație, ea trebuie să țină și un regim alimentar foarte strict pentru ca boala să nu revină. Singurul lucru bun în toată această poveste este că, astfel, a ajuns la o siluetă de invidiat, după ce a pierdut 10 kilograme.

„Țin un regim foarte strict pentru intoleranța la histamică și gluten. Am voie să mânănc foarte puține alimente, foarte proaspete, semi-gătite, aproape crude. M-am trezit cu o erupție foarte puternică, am făcut foarte multe investigații medicale. Am luat o pastilă cu o zi înainte despre care se spune că se descompune în corp și poate provoca alergii. Dar au mai contibuit și stresul, oboseala, stilul de viață haotic”, a povestit Adda în cadrul unei emisiuni tv.

Ce alimente are voie să consume cântăreața

Cântăreața a explicat ce fel de alimente trebuie să consume pentru a scăpa de problemele sale de sănătate.

„Am renunțat la lactate, la toate, mânănc foarte multe afine. Am înlocuit ouăle de găină cu cele de prepeliță, zahărul l-am înlocuit cu mierea, carnea foarte proaspătă, la grătar sau la cuptor, am voie cartofi prjiți și ulei de floarea soarelui pentru că nu conțin histamină. Legumele trebuie să fie foarte proaspete. Am trei mese pe zi și am și gustări. Mâncarea mea, chiar dacă pare de spital, este gustoasă”, a mai adăugat vedeta.