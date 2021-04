Medicul Girbe Sergiu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca susține, în legătură cu siguranța și eficiența vaccinurilor, că acestea sunt încă în faza experimentală, de studiu, “până în decembrie 2023, exemplu Cominarty, vaccinul de la Pfizer – prospect în engleza, pagina 19: “In order to confirm the efficacy and safety of Cominarty, the MHA should submit the final Clinical Study Report for the randomized, placebo-controlled, observer-blind study C4591001 – Due date December 2023”.

“Așadar, în acest moment, nimeni nu poate garanta siguranța acestor vaccinuri – și nici nu o fac (!) pentru că până în decembrie 2023 nu sunt finalizate studiile clinice – iar dovada este că: nicio companie producătoare de vaccinuri nu și-a asumat răspunderea pentru eventualele efecte adverse grave care ar putea să apară la unii pacienți, contractele dintre companii și statele care au cumpărat aceste vaccinuri au fost făcute în așa fel încât răspunderea și despăgubirea pentru eventualele efecte adverse să fie a statului, deci tot din banii cetățenilor”, s-a exprimat medicul clujean.

“Serul protejează doar pe cel vaccinat; restul – propagandă ieftină”

De asemenea, Girbe Sergiu semnalează că nu este garantată eficiența acestor vaccinuri împotriva Sars Cov 2, astfel încât poți prezenta boala COVID-19 (forma asimpomatică, moderat-ușoară sau gravă în funcție de patologiile asociate), chiar dacă ești vaccinat cu ambele doze (prospect Cominarty, Pfizer eng. Pag 26: “As with any vaccine, the 2-dose vaccination course of Cominarty may not fully protect all those who receive it and is not know how long you will be protected”).

“Asta înseamnă că poți transmite boala chiar dacă ești vaccinat; iar aici aș adăuga riscul crescut, ca vaccinat fiind, să se creeze o falsă impresie de protecție atât în vederea protejării personale (că te poți infecta), cât și a celor din jur (poți infecta pe alții).

Nu se cunoaște durata protecției pe care ți-o conferă acest vaccin. Una dintre contraindicatiile vaccinării este boala activă Covid-19”, a spus medicul.

“Un tratament medicamentos sau un vaccin îl faci pentru a trata propriul organism, iar responsabil ești doar pentru viața copiilor tăi sau a celor căruia le ești tutore. Această încercare agresivă de culpabilizare a celor care își vizitează rudele, prietenii, apropiații sau a celor care nu se vaccinează este o ticăloșie fără margini și trebuie răspuns cu aceeași masura.

De exemplu: este o fractură logică argumentul potrivit căruia trebuie să te vaccinezi ca să o protejezi pe bunica sau pe cei din jur?! Păi atunci, apelând la logică, să se vaccineze bunica sau cei din jur. Adevărul e că vaccinurile protejează doar pe cine îl primește și nici pe acela 100% sigur; restul e propagandă ieftină.

Așadar, este dreptul fiecăruia să dispună de propriul corp și de propria viață, mizând pe imunitatea personală sau pe vaccin fără a fi pus la zid, oricare ar fi alegerea”, a afirmat Girbe Sergiu.

Persoanele vaccinate pot fi vectori de transmitere a bolii. “De ce vorbim despre privilegii pentru aceștia?”

Medicul susține că nu neagă necesitatea vaccinurile în prezent, dar și în viitor; medicina a dovedit utilitatea lor. Este probabil ca și aceste vaccinuri noi, dintre care unele folosesc tehnologie nouă, să își dovedească eficiența peste 3, 5 sau 10 ani, cât ar fi trebuit să dureze în mod normal studiile, potrivit medicului clujean.

Cu toate acestea, medicul Girbe Segiu este de părere că, “înainte de a accepta orbește toate măsurile pe care ni le impun guvernanții și birocratii”, ar trebui să ne răspundem la o serie de întrebări.

“Este normal să ți se încalce dreptul la liberă alegere privind propriul corp prin eventuala condiționare sau obligativitate a vaccinării cu un vaccin creat “pe repede înainte” și încă aflat în studiu pentru cel puțin 3 ani? Care e raportul risc/beneficiu dacă facem acest vaccin? Cum e posibil să vaccinezi în masă populația, fără o testare prealabilă? Se justifică presiunea socială, a mass-mediei și a Guvernului să devenim parte a unui studiu fără ca cineva să își asume răspunderea și fără a fi corect informați?

Se justifică condiționarea de vaccinare a dreptului fundamental de a călători? Sunt discuții (de la cel mai înalt nivel în jos) pentru ca acest pașaport verde de vaccinare să fie implementat, iar pe baza lui să ai dreptul să calatoresti sau nu, să mănânci la restaurant sau nu, să te angajezi sau nu, să intri sau nu în anumite magazine, dar și mai grav decât atât, să ți se condiționeze dreptul la sănătate dacă ești vaccinat sau nu. Vi se pare normal așa ceva?

Cum se poate ca, având atâtea necunoscute, să te gândești să condiționezi sau să îngrădești niște drepturi fundamentale pe care le avem? Cum e posibil să accepți așa ceva? Cum e posibil să creezi avantaje pentru cei vaccinați atât timp cât și ei pot fi vectori ai transmiterii boli? Nu se mai aplică teoria potrivit căreia libertatea individuala merge până la libertatea celuilalt? Pai dacă cel vaccinat și nesupus la testare poate face boala și să o transmită mai departe, cum e posibil și doar să vorbești despre anumite privilegii pentru aceștia față de persoanele nevaccinate, dar sănătoase? Cine își asumă riscul dacă acea persoana, vaccinată, dar covid-19 pozitivă și “privilegiată” să nu se testeze, ajunge, de exemplu, internată în spital pe o secție cu pacienți negativi?

Putem avea încredere în niște “specialiști” cărora nu le cunoaștem nici măcar numele? Este normal ca libertatea noastră să fie condiționată de aceste vaccinuri, având în vedere că siguranța, eficacitatea și durata eficienței sunt încă în studiu? E normală segregarea oamenilor în vaccinați și nevaccinați și încurajarea conflictului dintre cele două categorii?”, a pus problema medicul clujean Girbe Sergiu.