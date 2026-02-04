Meciul Germania – România din Rugby Europe Championship 2026 se joacă la Heidelberg după relocarea de urgență din cauza vremii

Meciul dintre Germania și România, programat în prima etapă a Rugby Europe Championship 2026, nu se va mai disputa la Kassel, așa cum fusese anunțat inițial.

Partida a fost relocată la Heidelberg, pe stadionul Fritz-Grunebaum-Sportpark, din cauza condițiilor meteorologice considerate improprii pentru desfășurarea unui eveniment sportiv de nivel internațional.

Oficialii au precizat că modificarea de locație nu afectează ora de start a confruntării. Meciul se va disputa duminică, de la ora 17:00, ora României, în cadrul debutului tricolorilor în noua ediție a competiției continentale.

Decizia vine în contextul unor prognoze meteo nefavorabile pentru zona Kassel, unde ploaia și temperaturile scăzute ar fi pus în pericol desfășurarea meciului în condiții optime, atât pentru jucători, cât și pentru spectatori.

Inițial, duelul dintre Germania și România trebuia să aibă loc pe Auestadion din Kassel, una dintre arenele consacrate pentru sportul german. Organizatorii au decis însă să mute partida la Heidelberg, oraș cu tradiție în rugby și cu infrastructură mai bine adaptată pentru condiții meteo dificile.

Stadionul Fritz-Grunebaum-Sportpark este cunoscut în special ca arena clubului Heidelberger RK și găzduiește frecvent meciuri internaționale de rugby, fiind considerat un reper pentru acest sport în Germania.

Mutarea a fost anunțată cu doar câteva zile înainte de disputarea partidei, însă staff-ul tehnic al României a transmis că nu există modificări în ceea ce privește programul de deplasare și planul de pregătire al echipei.

Pentru meciul cu Germania, selecționerul David Gérard și staff-ul său au ales un lot format din 34 de sportivi, dintre care 19 jucători de înaintare și 15 jucători de treisferturi. Selecția combină experiența unor internaționali consacrați cu jucători care evoluează atât în campionatul intern, cât și în ligile din Franța.

În linia întâi se regăsesc, printre alții, Alexandru Savin de la CS Rapid, Iulian Hartig și Cosmin Manole de la CS Dinamo, Gheorghe Gajion de la Mont de Marsan și Thomas Crețu de la Dax. Lotul este completat de jucători precum Tudor Butnariu, Ștefan Buruiană sau Lukas Mitu.

Linia a doua îi include pe Marius Antonescu de la Narbonne, Matthew Tweddle de la Steaua, Nicolaas Immelman de la Baia Mare, Andrei Mahu de la Massy și Adrian Moțoc de la Nissa Rugby.

În linia a treia au fost convocați Dragoș Ser, Vlad Neculau și Kemal Altinok de la Timișoara, Cristi Boboc de la Steaua și Eduard Cioroabă de la Dinamo.

La nivelul compartimentului de mijloc, Toma Mîrzac și Alin Conache vor asigura poziția de mijlocaș la grămadă, în timp ce Daniel Jipa, Ștefan Cojocariu și Hinckley Vaovasa sunt opțiunile pentru postul de mijlocaș la deschidere.

Linia de treisferturi îi cuprinde pe Tevita Manumua, Tiqe Iliesa și Taliauli Sikuea, alături de Toni Maftei. La centru au fost convocați Alexandru Bucur, Fonovai Tangimana, Antonio Mitrea și Taylor Gontineac, iar postul de fundaș va fi acoperit de Paul Popoaia și Ovidiu Neagu.

Pe banca tehnică, România este condusă de David Gérard, antrenor principal, secondat de Raphaël Saint-André pentru treisferturi și atac, Omar Mouneimne pentru apărare și contact și Juan Pablo Orlandi pentru înaintare.

Echipa de pregătire este completată de Benjamin Lapeyre, responsabil cu dezvoltarea abilităților individuale, de Michael Dallery, Paul Cere și Daniel Carpo în zona de pregătire fizică, precum și de Fabian Bunu și Gilles Soirat în departamentul de analiză video.

Din staff mai fac parte medicul Petra Melinte și kinetoterapeuții Marius Todosi și Andrei Diaconeasca.

Partida de la Heidelberg reprezintă primul test oficial pentru România în noua ediție a Rugby Europe Championship, competiție care reunește cele mai puternice selecționate din eșalonul secund european.

După meciul cu Germania, România va disputa al doilea joc pe teren propriu, contra Belgiei, pe 15 februarie. Al treilea meci din faza grupelor este programat pe 22 februarie, în deplasare, împotriva Portugaliei.

Primele patru clasate vor accede în faza semifinalelor, programate în intervalul 7–8 martie, iar finala și meciurile de clasament vor avea loc pe 15 martie, la Madrid.

Rugby Europe Championship reprezintă principala competiție continentală din afara Turneului celor Șase Națiuni și are un rol important în ierarhia europeană, dar și în parcursul echipelor spre competițiile internaționale majore.

Pentru România, REC 2026 este esențial atât din perspectiva menținerii statutului de națională de top în Europa de Est, cât și pentru consolidarea unui lot competitiv, format din jucători activi în campionate puternice.