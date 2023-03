Matilda Pascal Cojocărița, dezvăluiri despre relația cu Ceaușescu. Fosta Miss România (1979), căsnicie de coșmar

Matilda Pascal Cojocărița, pe lângă cariera pe care o are în muzică, este cunoscută și pentru faptul că a fost prima Miss România, câștigând acest titlu în 1979. Prezentă în cadrul unei emisiuni TV, artista a dezvăluit, abia acum, cât a costat rochia pe care a purtat-o la concurs.

În 1979 a fost organizat, la Costinești, primul concurs de tipul „Miss România”, însă la acea vreme se numea „Muncă, Tinerețe, Frumusețe”. Matilda Pascal Cojocărița avea 19 ani la acea vreme și a decis să participe și ea, fiind atunci desemnată cea mai frumoasă femeie din România. Deși au trecut aproximativ 44 de ani de atunci, abia acum artista a dezvăluit cât a costat rochia pe care a purtat-o la eveniment.

Atunci când te gândești la amploarea concursurilor de frumusețe, te aștepți poate ca ținuta concurentelor să valoreze mii de lei. Cu toate acestea, Matilda Pascal Cojocărița a dezvăluit că rochia sa, pe care a purtat-o când a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din România, a costat-o nici mai mult, nici mai puțin de 101 lei.

„La Miss România am concurat cu o rochie care a costat 101 lei, pe vremea aceea. În mod normal, ar fi trebuit să merg la o stilistă pentru etapa națională… Concursul se numea «Muncă, Tinerețe, Frumusețe» și mi se părea normal să fie întâi munca, pentru că cine muncește este și frumos…”, a spus artista în emisiunea „Rețeaua de Idoli”.

Ce relație a avut Matilda Pascal Cojocărița și Nicolae Ceaușescu

Statul de Miss România i-a adus artistei de doar 19 ani o celebritate neașteptată. După ce a câștigat concursul de frumusețe, poza sa, purtând echipament de lucru, a fost afișată în holul mare al uzinei la care aceasta lucra. Fotografia era însoțită de textul „Un exemplu pentru tineret!”. Atunci a primit și statutul de „Fata cu pâinea și sarea”.

„Mi-a revenit cinstea de a-l servi cu pâine și sare pe geniul din Carpați! Când venea în vizite de lucru la Iași!”, a mărturisit Matilda Pascal Cojocărița în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

În presa din acea perioadă au început să apară zvonuri cum că Nicolae Ceaușescu făcuse o pasiune pentru tânăra și frumoasa artistă. Mai mult decât atât, se spunea că soția dictatorului a devenit geloasă și a cerut ca artista să nu mai fie invitată la evenimentele lor.

Matilda Pascal Cojocărița neagă toate aceste zvonuri și susține că între ea și Nicolae Ceaușescu a fost o relație strict profesională. Întrebată dacă au existat bărbați din anturajul fostului dictator care i-au făcut avansuri, artista a răspuns scurt că nu i s-a întâmplat niciodată să fie hărțuită de vreun tovarăș.

„Nu! Referitor la ceea ce ați expus aici, după 1989, cei din presă și-au adus aminte că există o Miss și nu numai una, mai multe la rând. Nici nu am știut de acest articol! Am primit doar mesaje pur și simplu: dacă îl mai iubesc pe Nicolae! Este o boroboață pur și simplu a presei! Probabil că în lipsa de alt subiect, s-a apelat la așa ceva! Nu, sub nicio formă! Poate aș fi fost o privilegiată dacă aș fi fost o amantă a lui Ceaușescu, mă gândesc și eu, nu știu! Aveam și eu alt drum, mă gândesc! Nu, sub nicio formă! Și asta… pun mâna pe orice cu simț de răspundere!”, a spus Matilda Pascal Cojocărița.

O căsnicie de coșmar alături de fostul soț

În cadrul emisiunii de la Kanal D, artista a făcut dezvăluiri și despre căsnicia sa cu fostul soț. La 21 de ani, Matilda Pascal Cojocărița s-a căsătorit cu Jan, cel care i-a oferit și primul copil, pe Alin. Mariajul dintre cei doi nu a fost unul deloc fericit. Artista a mărturisit că a fost bătută de fostul ei soț în repetate rânduri, incidente care au dus la divorț.

Matilda Pascal Cojocărița a precizat că nu a meritat acel tratament aplicat de către fostul soț, încă, cu toate acestea, a avut o tinerețe frumoase. Cele mai minunate momente din acea perioadă erau alături de Alin, pe care artista îl numește „cadoul cel mai frumos din lume”.

„Îi port respectul, acolo unde este, pentru că decedat fiind, acum un an și un pic, pentru că mi-a dăruit cel mai frumos cadou din lume, acest copil, Alin, care îmi este suflet, îmi este grai, îmi este trup, îmi este totul. E un copil foarte bun. La 21 de ani și jumătate, când m-am căsătorit cu el, a fost foarte frumos, a fost o tinerețe frumoasă, un cuplu frumos, admirabil, admirat de lume.

Era un om interior, nu se exterioriza, nu mi-a zis niciodată de ce te duci, nu mi-a zis niciodată unde te duci, nu a ținut cont cu cine mă duc, în turnee, în spectacole. Probabil că era un om interiorizat, suferea în interior și, uneori, se exterioriza prin a lovi. O făcea, cel puțin o dată, de două ori pe an, dar o făcea urât. Nu aș fi meritat lucrul acesta, pentru că eram omul corect, a fost primul bărbat din viața mea și nu cred că aș fi meritat lucrul ăsta”, a dezvăluit interpreta de muzică populară.