Matilda Pascal Cojocărița are 64 de ani, dar arată extrem de bine. Vedeta ne spune ce trucuri folosește pentru a se menține în formă

Una dintre cele mai iubite voci din muzica populară, Matilda Pascal Cojocărița nu își dezamăgește admiratorii. Ajunsă la frumoasa vârstă de 64 de ani, artista se menține în formă și are o imagine impecabilă. Nu este ușor să arăți perfect, iar cântăreața mărturisește că face eforturi pentru a ține pasul cu schimbările vremii. Apelează la câteva trucuri pentru înfrumusețare, dar merge pe natural, preferând să își facă măști și ceaiuri în casă.

Matilda Pascal Cojocărița apelează des la trucuri de înfrumusețare, iar efortul său este admirat de miile de fani. Cântăreața de muzică populară susține că este extrem de important să te demachiezi, iar cea mai bună mască pentru ten este un amestec din mai multe ceaiuri. Nici podoaba capilară nu este neglijată, artista mărturisind că folosește o mască naturală pe care soțul său, Ștefan Cigu, a învățat-o.

„Pentru ten folosesc ceai. Practic, mă spăl pe față cu el. Ceai de toate felurile, chiar și scuturătură de fân, tot ce înseamnă plante, dacă se poate să nu fie din acela la pliculeț. Tot ce găsesc, tot ce înseamnă ceaiuri din plante este sănătate curată. De mai mulți ani folosesc acest truc pentru față.

Fac un amestec din mai multe ceaiuri și pun comprese pe față. Evident, după ce mă demachiez, în prealabil, cu săpun. Pentru că este foarte importantă și demachierea pentru ten. Pentru păr, am o mască pe care o prepar și o folosesc atunci când am timp. Am învățat rețeta de la soțul meu.”, a povestit artista într-un interviu pentru Viva.

Trucurile de frumusețe la care apelează Matilda Pascal Cojocărița

Celebra cântăreață de muzică populară își întreține tenul cu ajutorul unui ceai natural. Artista a declarat că îl prepară chiar ea, în casă, și îl fierbe la foc mic. Abia după ce s-a răcit puțin pune comprese pe față. Nici creme scumpe nu folosește, ci este fidelă uneia de 27 de ani.

„Eu prepar ceaiul pe aragaz, la foc mic, și îl folosesc proaspăt. După ce fierbe, îl dau deoparte și aștept să se răcească puțin. Pun comprese cu ceai călduț pe față și le țin atât cât pot, dar măcar 20 de minute sau o jumătate de oră. După ce fac acest lucru, mă dau cu o cremă. Eu folosesc aceeași cremă de la 27 de ani”, a precizat Matilda Pascal Cojocărița pentru sursa citată mai sus.

În ceea ce privește îngrijirea părului, artista l-a lăsat pe soțul ei să explice despre ce mască este vorba. Dirijorul și Violonistul Ștefan Cigu susține că este un tratament pe care îl foloseau bătrânii la sate. Marca pentru păr conține petrol, ulei de ricin, gălbenuș de ou și vitamina A.

„Pentru păr, eu cumpăr petrol de la o firmă românească. Mai precis, este o soluție care găsește și în farmacie. Ea mai conține ulei de ricin, dar eu mai adaug și în plus. Deci, petroleum cu ulei de ricin și mai pun un gălbenuș de ou, ulei de ricin și vitamina A. Iese o pastă ca o maioneză și o dai pe păr. Eu fac de mulți ani așa și am un păr frumos la 72 de ani. Și bătrânii se dădeau, în trecut, cu gaz pe cap”, a declarat soțul Matildei Pascal Cojocărița.