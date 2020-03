Ea a spus că nivelul Bucureștiului sunt aproape 400 de persoane în carantină și alte peste 1.000 în izolare la domiciliu fiind asigurate zeci de locuri de cazare în mai multe unități hoteliere din Capitală. Firea a anunțat că toate serviciile publice sunt asigurate continuu pentru bucureșteni. Oamenii de afaceri pot prelungi autorizațiile până după perioada stării de urgență, a mai anunțat primarul general.

„Așteptam decretul de astăzi. Am spus și săptămâna trecută că tot ce vom face cât încă nu este un număr mare de îmbolnăviri cu COVID 19 este pentru protecția românilor, pentru protejarea populației. Chiar dacă unele măsuri par mai dure , ele vor ajută că toate autoritățile statului , cele centrale și locale, și entitățile economice să lucreze împreună pentru protecția populației. Am anunțat măsurile incipiente de la PMB și iată că s-a dovedit că am avut dreptate, nu au fost hazardate. Tot ce se va întâmplă în aceste zile, eu sper, că este doar în sprijinul populației”, a declarat primarul general al Capitalei la Realitatea PLUS.

„Avem nevoie la Primăria Capitalei pentru 19 spitale din subordine cât și la toate spitalele care aparțîn de autoritățile locale și de Ministerul Sănătății să se realizeze achiziții rapide urgențe pentru materialele sanitare, medicamente, pentru protecția medicilor, asistentelor, combinezoane, mașți, mănuși și consumabile. Dacă am fi lăsat achizițiile în baza actualei legi nu cred că ar fi fost un lucru bun pentru că sunt foarte multe obstacole și cu sigurnață nu am foi fost pregătiți pentru un număr mare de bolnavi, a spus Firea.

Primarul general a vorbit și desptre modul în care se va desfășura transportul public în Bucureșți și ce se va întâmpla cu energia termică, apă, canalizarea.

„Despre prevederile activităților economice, să se restrângă cele care nu sunt vitale. Noi asigurăm continuitate la transportul public în comun, energia termică, iluminatul public,spitalele, poliția locală, toate direcțiile de asistență socială de la Primăria Capitalei și cele șase sectoare. Celelalte activități care nu sunt esențiale pot fi restrânse. În transportul public se observă o reducere a numărului de călători”, a precizat ea.

„În această perioadă (perioada cât este decretată starea de urgență – n.red.), populația va avea acces la sistemul de sănătate, la spitale, la farmacii, la magazine pentru alimentație publică și mai puțîn la celelalte produse care nu sunt esențiale pentru viață. De asemenea, vor fi asigurate celelalte servicii publice: electricitatea, gazele, apă , canalizarea, salubritatea”, a mai spus Firea.

Ea declară că nu se pune problema închiderii Bucureștiului, dar se pune priblema reducerii activităților care nu sunt vitale. Edilul a transmis că magazinele și farmaciile pot face față unui val mai mare de cumpărături , cu condiția că bucureștenii să nu își facă prea multe stocuri.

Firea a mai spus că se asigură continuitate tuturor direcțiilor care au legătură cu persoanele care sunt în carantină , aproape 400 în Bucureșți și izolare la domiciliu, peste 1.000 în București.

„Până acum avem 400 de locuri pentru cei în carantină și avem pregătite zeci de astfel de locuri pentru că există situația că de la o ora la altă să fie cerrere, să se îndrepte spre Bucureșți de la aeroport sau vama un autocar cu 40-50 de persoane, de aceea trebuie să avem o rezervă”.

„Suma e 50 de euro pe noapte, hotelierii nu au fost foarte mulțumiți, pentru că există și 3 mese pe zi în acest cost și servicii de curățenie”, a declarat Gabriela Firea.

Edilul a mai spus că nu au putut fi oferite cu titlu gratuit locurile de carantină „până acum nefiind decretată starea de urgență, mediul de afaceri nu avea cum. Pobabil în perioada următoare următoare dacă vor fi valuri de români care se vot întoarce din Italia și Spania probabil se va proceda și astfel, potrivit decretului. Până la decretarea stării de urgență au fost foarte puțini care au oferit chiar și pentru închiriere, dar până la urmă le mulțumesc oamenilor de afaceri care au înțeles să colaboreze cu autoritățile guvernamentale și locale care ne-au ajutat prin contracte cu PMB și ale primăriilor de sector să luăm câteva unități hoteliere pentru carantină de două săptămâni”.

„Îi asigur pe reprezentanții oamenilor de afaceri că toate avizele și autorizațiile obținute de la PMB își vor prelungi valabilitatea până după perioada această și nu se pune problema să între într-o criză de timp, să nu le fie blocate proiectele”, a mai spus primarul general.

Starea de urgență pe tot teritoriul României a fost decretată, luni, de președintele Klaus Iohannis.

