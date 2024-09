Actualitate Cum răspunde Dorinel Munteanu criticilor după meciul cu Rapid







La finalul meciului cu Rapid (0-0), Dorinel Munteanu a cerut analiștilor și jurnaliștilor „să nu își mai dea cu părerea”, în legătură cu incidentul pe care antrenorul Oțelului Galați l-a avut cu tânărul jucător de 20 de ani, David Matei.

Dorinel Munteanu supărat pe analiști și jurnaliști

Tensiunile au fost acum două etape, la meciul cu Dinamo, încheiat cu un egal (1-1).

Dorinel Munteanu declară ca răspuns la reacția jurnaliștilor și analiștilor care i-au criticat gestul: „O să mă rog la Dumnezeu să le dea înțelepciune și să nu își mai dea cu părerea”.

Accidentarea lui Chira este foarte gravă

Antrenorul l-a înlocuit în minutul 49 pe Cristian Chira care și-a fracturat glezna și a cerut sprijin pentru jucătorul Oțelului.

Referindu-se la meciul Oțelului cu Rapid încheiat cu 0-0, „Neamțul” s-a declarat nemulțumit, fiind convins că echipa antrenată de el merita să obțină cele trei puncte.

Dorinel Munteanu are numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi, chiar după egalul cu Rapidul.

„Eu cred că sunt două puncte pierdute, ținând cont că am avut un adversar valoros, dar care nu este în formă maximă. Cred că sunt bucuroși că au câștigat un punct, noi am pierdut două! În a doua repriză am dominat total jocul, trebuia să marcăm, dar ăsta este fotbalul. Probabil că o să marcăm cu Craiova săptămâna viitoare”, declară antrenorul.

Munteanu este mândru de eforturile depuse de echipă

Dorinel Munteanu le recunoaște efortul elevilor săi și consideră că echipa luptă pentru performanță. Antrenorul este foarte marcat de accidentarea gravă a lui Chira.

„Meritul (n.r.- că Oțelul e neînvinsă) li se datorează băieților pentru munca pe care o facem la Galați. În ciuda tuturor răutăților, va spun că avem curtea curată, la noi se face performanță.

Nu știu cum s-a accidentat Chira, am informații că e foarte grav. Îmi pare rău pentru el, e un băiat tânăr care nu face niciun compromis. Vrea să facă performanță. I-am zis că e băiatul meu și că îl voi susține până la capăt. Sunt supărat pentru că s-a accidentat”, spune „Neamțul”.

Dorinel Munteanu nu știe încă ce pedeapsă o să i se dea

În urma incidentului analizat de analiști, Munteanu s-ar putea alege cu o pedeapsă, dar el este mulțumit pentru că jucătorii săi sunt de acord cu el și că fac performanță.

„Nu știu de ce interesează pe foarte multă lume ce se întâmplă în curtea mea. Toată tevatura a fost creată de niște analiști care și-au spus părerea. Voi vedea ce pedeapsa o să iau, dacă merit acest lucru. Sunt puțini oameni care pot să mă înțeleagă, indiferent câtă experiență au în televiziune, inclusiv foști fotbaliști”, mai spune antrenorul Oțelului.

Antrenorul nu se consideră prieten cu colegii lui de generație

„O să mă rog la Dumnezeu să le dea înțelepciune și să nu își mai dea cu părerea. Sper să le dea Dumnezeu sănătate! Băieții mei nu sunt de acord cu ce se spune, se simt foarte bine. Am o atmosfera bună pentru performanță. Îmi mai sare și mie țandăra! Eu le doresc colegilor mei de generație cât mai multă sănătate, să își facă ratingul lor. Nu am fost prieten cu ei, doar coechipier”, încheie Dorinel Munteanu la Digi Sport Special.

În etapa următoare, Oțelul va juca acasă cu Universitatea Craiova, iar Rapid în deplasare cu FC Botoșani.