EVZ Special România, izolată de Ceaușescu. De ce se temea atât de tare dictatorul







În anul 1985, programul televiziunii române a fost limitat de Nicolae Ceaușescu la numai două ore pe zi. România trecea printr-o gravă criză economică și socială, iar postul public de televiziune era sigura evadare din cotidianul sumbru al perioadei. Până atunci, TVR emitea de la ora 18.30 până la ora 22.00, iar sâmbăta și duminica exista și un matinal de trei ore, de la 9.00 la 12.00. Aceasta din urmă era perioada preferată de copii, pentru că se difuzau - e adevărat, trunchiate - celebrele desene animate cu Tom și Jerry. Decizia din anul 1985, de a amputa pur și simplu programul tv, a venit pe neașteptate. Director general al Radioteleviziunii Române din acea perioadă, Generalul Dumitru Nicolae, a rememorat evenimentul.

"În 1985 am fost chemat la o şedinţă de guvern… şedinţa era condusă de către Dăscălescu, primul ministru. La acestă şedinţă a fost prezentă şi Elena Ceauşescu. Spre surprinderea mea ni s-a pus în faţă următoarea hotărâre: ca Televiziunea Română să funcţioneze zilnic numai două ore, între orele 20-22, la ora 22 se închide".

Studiourile teritoriale au fost închise

"Radiodifuziunea Română, studiourile centrale vor funcţiona numai până la orele 24, la orele 24 se închid şi se redeschid la orele 6 dimineaţa. Studiourile teritoriale au fost desfiinţate toate. În mintea mea a încolţit atunci ideea că Ceauşescu se temea ca studiourile de televiziune ar putea fi folosite fără aprobarea lui. Deci, România să fie izolată, să nu poată nimeni să transmită ceva din România, să nu fie nici un fel de problemă pentru că era o situaţie deosebită, care nu mai putea să fie suportată."

Repercusiuni asupra siguranţei naţionale

"Ca militar care cunoştea planurile de întrebuinţare a transmisiilor de radio şi televiziune, am spus că aceste probleme sunt spinoase şi se vor repercuta foarte serios asupra siguranţei naţionale. Atât Radiodifuziunea, cât şi Televiziunea aveau misiuni foarte importante [de informare a populaţiei]. Studiourile teritoriale trebuiau să preia transmisia către ţară în situaţii deosebite…

Bucureştiul bombardat, lovit de un cutremur… Exista un plan întocmit în 1968 care era aprobat de către Nicolae Ceauşescu şi semnat de către guvernul de atunci, de către ministrul armatei de atunci, de ministrul de interne de atunci, de ministrul telecomunicaţiilor, directorul Radiodifuziunii şi Televiziunii de atunci şi care trebuia pus în aplicare în caz de catastrofă".

Am prezentat acest plan şi am întrebat: "Înseamnă că planul ăsta nu mai are nici o valoare pentru că nu se mai poate aplica. Ce se întâmplă cu România? Între orele 24 şi 6 dimineaţa rămâne izolată? Dacă se întâmplă un cutremur?" Am spus că studiourile teritoriale [conform planului din 1968] au misiunea de a prelua transmisiile centrale şi a le difuza în plan teritorial".

Nu s-a transmis nimic la cutremurul din 1986

"Având în vedere cele prezentate de către mine, mai ales că era o situaţie deosebită, s-a hotărât ca la studiourile teritoriale să rămână tehnica aşa cum este ea, să rămână personalul tehnic într-un număr limitat, 16 oameni care să lucreze în ture operative ca să poată transmite numai acele emisiuni care sunt de factură deosebită, privind apărarea ţării. S-a mai hotărât ca studiourile teritoriale să fie luate din subordinea Radioteleviziunii Române şi să fie subordonate Ministerului Comunicaţiilor.

Au fost măsurile restrictive care au afectat buna funcţionare a Radioteleviziunii. Dovadă: în august 1986 a fost un cutremur şi Radioteleviziunea Română nu a transmis nimic până dimineaţa următoare".

sursa: RADOR