Mașinile chinezești, interzise în bazele militare din Polonia, din cauza pericolului de spionaj

Mașinile chinezești, interzise în bazele militare din Polonia, din cauza pericolului de spionaj
Armata poloneză a decis să interzică accesul vehiculelor chinezești în facilităţile militare, invocând riscuri legate de securitatea datelor. Autorităţile au explicat că senzorii şi sistemele electronice ale acestor maşini ar putea fi folosite pentru colectarea de informaţii sensibile, potrivit Reuters.

Mașinile chinezești, interzise în bazele militare poloneze

Potrivit unui comunicat emis marţi seara, maşinile chinezeşti vor fi acceptate doar în anumite zone strict securizate, dar numai dacă anumite funcţii sunt dezactivate şi sunt respectate măsurile suplimentare de protecţie stabilite de regulamentele fiecărei unităţi militare.

De asemenea, armata a interzis conectarea telefoanelor de serviciu la sistemele multimedia ale vehiculelor chinezești, pentru a limita riscul expunerii informaţiilor confidenţiale.

China

China / sursa foto: dreamstime.com

Ce excepții vor exista

Măsurile nu se aplică locaţiilor militare deschise publicului, cum sunt spitalele, bibliotecile, cluburile de garnizoană sau clinicile aflate în subordinea armatei. Autorităţile din Polonia au subliniat că decizia are un caracter preventiv şi este în conformitate cu standardele de securitate practicate de NATO şi de aliaţii acesteia, pentru protejarea infrastructurii de apărare.

Restricţiile vin într-un context în care statele membre NATO devin tot mai prudente faţă de tehnologiile externe ce pot reprezenta riscuri pentru securitatea naţională.

Regimul de la Beijing promite că renunță la dumping

De partea cealaltă, autoritățile chineze au decis să interzică producătorilor auto să vândă automobile la prețuri mai mici decât costurile totale de producție, într-o încercare de a tempera competiția agresivă care destabilizează cea mai mare piață auto din lume.

Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței a emis un set de directive prin care stabilește că prețul de vânzare trebuie să acopere nu doar costurile de fabricație, ci și cheltuielile administrative, financiare și generale de vânzări, potrivit Bloomberg, citat de Agerpres.

Prin extinderea definiției costurilor de producție, autoritățile închid o portiță care permitea companiilor să reducă agresiv prețurile pentru a atrage clienți, dar care a provocat îngrijorări legate de o „cursă în jos” a industriei auto. Măsura vizează să stabilizeze piața și să protejeze producătorii de efectele negative ale reducerilor excesive.

  1. Didi spune:
    19 februarie 2026 la 12:05

    Aceeasi autoare, alta ineptie. Cica "accesul in facilitatile...". Invatati-o pe fata asta cat si pe alti nepriceputi, ca a facilita inseamna a inlesni, a usura. Iar ca atare facilitati sunt inlesniri, nicidecum cladiri, baze...

