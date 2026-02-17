Moldovean reținut în Polonia după oprirea unui tren cu țiței. Anchetatorii verifică o posibilă legătură cu acte de sabotaj

Republica Moldova. Un tânăr de 25 de ani din Republica Moldova a fost reținut de autoritățile poloneze, după ce ar fi acționat frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței. Incidentul s-a produs pe linia feroviară care leagă orașul-port Szczecin de punctul de frontieră Dorohusk, situat la granița cu Ucraina,o rută considerată importantă pentru transporturile de mărfuri.

Potrivit autorităților poloneze, bărbatul a fost descoperit între vagoanele garniturii, în circumstanțe care au ridicat suspiciuni. Reținerea a avut loc în gara Puławy, din estul Poloniei, în cadrul unei operațiuni mai ample desfășurate de forțele de ordine.

Conform informațiilor publicate de TVP World, asupra tânărului au fost găsite documente și echipamente electronice rusești. Obiectele erau ascunse într-o geantă și includeau telefoane mobile, cartele SIM și o baterie portabilă.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă aceste bunuri au legătură cu oprirea trenului și dacă incidentul poate fi calificat drept tentativă de sabotaj. Reținerea face parte dintr-o acțiune declanșată după mai multe incidente suspecte înregistrate în noiembrie anul trecut pe aceeași linie feroviară.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre eventuale acuzații oficiale sau despre existența unor complici. Investigația este în desfășurare.

Cazul survine pe fondul altor incidente în care au fost implicați cetățeni ai Republicii Moldova peste hotare. În octombrie 2025, un moldovean a fost arestat la Kiev, după ce a incendiat echipamente feroviare ale operatorului de stat Ukrzaliznytsia. Ancheta a arătat că acesta ar fi fost recrutat prin aplicația Telegram și plătit în criptomonede pentru a perturba logistica.

În iunie 2024, mai mulți cetățeni moldoveni au fost reținuți la Paris, în apropierea Turnul Eiffel, fiind suspectați de acțiuni provocatoare, inclusiv amplasarea unor sicrie false. Ulterior, în iulie 2024, alți tineri din Republica Moldova au fost prinși vandalizând sedii de presă franceze, fiind recrutați prin rețele online.

Autoritățile europene avertizează că infrastructura critică rămâne o țintă sensibilă în contextul tensiunilor regionale, iar orice incident de acest tip este tratat cu maximă seriozitate. Ancheta din Polonia urmează să clarifice dacă tânărul moldovean a acționat individual sau în cadrul unei rețele mai ample.