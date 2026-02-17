Justitie

Moldovean reținut în Polonia după oprirea unui tren cu țiței. Anchetatorii verifică o posibilă legătură cu acte de sabotaj

Moldovean reținut în Polonia după oprirea unui tren cu țiței. Anchetatorii verifică o posibilă legătură cu acte de sabotajSursa foto: tvpworld.com
Republica Moldova. Un tânăr de 25 de ani din Republica Moldova a fost reținut de autoritățile poloneze, după ce ar fi acționat frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței. Incidentul s-a produs pe linia feroviară care leagă orașul-port Szczecin de punctul de frontieră Dorohusk, situat la granița cu Ucraina,o rută considerată importantă pentru transporturile de mărfuri.

Potrivit autorităților poloneze, bărbatul a fost descoperit între vagoanele garniturii, în circumstanțe care au ridicat suspiciuni. Reținerea a avut loc în gara Puławy, din estul Poloniei, în cadrul unei operațiuni mai ample desfășurate de forțele de ordine.

Documente și echipamente rusești, găsite asupra sa

Conform informațiilor publicate de TVP World, asupra tânărului au fost găsite documente și echipamente electronice rusești. Obiectele erau ascunse într-o geantă și includeau telefoane mobile, cartele SIM și o baterie portabilă.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă aceste bunuri au legătură cu oprirea trenului și dacă incidentul poate fi calificat drept tentativă de sabotaj. Reținerea face parte dintr-o acțiune declanșată după mai multe incidente suspecte înregistrate în noiembrie anul trecut pe aceeași linie feroviară.

Cum a reușit Cosmin Nedelcu „Micutzu” să slăbească peste 50 de kilograme. A renunțat la micile plăceri
Locul din România, aflat la trei ore de Budapesta, unde o casă costă doar 10.000 de euro. Ai și 284 de metri pătrați de teren

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre eventuale acuzații oficiale sau despre existența unor complici. Investigația este în desfășurare.

Tren

Tren. Sursă foto: Pixabay

Un tipar îngrijorător

Cazul survine pe fondul altor incidente în care au fost implicați cetățeni ai Republicii Moldova peste hotare. În octombrie 2025, un moldovean a fost arestat la Kiev, după ce a incendiat echipamente feroviare ale operatorului de stat Ukrzaliznytsia. Ancheta a arătat că acesta ar fi fost recrutat prin aplicația Telegram și plătit în criptomonede pentru a perturba logistica.

În iunie 2024, mai mulți cetățeni moldoveni au fost reținuți la Paris, în apropierea Turnul Eiffel, fiind suspectați de acțiuni provocatoare, inclusiv amplasarea unor sicrie false. Ulterior, în iulie 2024, alți tineri din Republica Moldova au fost prinși vandalizând sedii de presă franceze, fiind recrutați prin rețele online.

Autoritățile europene avertizează că infrastructura critică rămâne o țintă sensibilă în contextul tensiunilor regionale, iar orice incident de acest tip este tratat cu maximă seriozitate. Ancheta din Polonia urmează să clarifice dacă tânărul moldovean a acționat individual sau în cadrul unei rețele mai ample.

Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Consiliul Păcii al lui Trump, pariu costisitor de 1 miliard de dolari. Mirel Curea: Poți să rămâi cu ochii în Soare
Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?

