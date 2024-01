Mașini electrice, probleme pe timp de iarnă. Cele 5 lucruri pe care trebuie să le știi

Mașini electrice iarna, probleme și rezolvare, un studiu exclusiv, publicat de canadieni.

Un EV confruntat cu temperaturi de îngheț va cere câteva modificări în rutina dvs. Dacă doriți să ajungeți la timp unde mergeți. Pregătiți-vă ca autonomia vehiculului dumneavoastră electric să scadă în timpul iernii.

Potrivit unui studiu publicat luna aceasta de Recurrent, vehiculele electrice tind să piardă o cantitate semnificativă de autonomie la temperaturi scăzute. Recurrent este o companie de ingineri software și oameni de știință care furnizează informații despre vehiculele electrice cu scopul de a le crește popularitatea. O rețetă a succesului.

Mașini electrice iarna. Nu planifica drumuri lungi

Un studiul a peste 10.000 de mașini din SUA a analizat 18 modele populare de vehicule electrice. Ce a constatat? Că, în condiții de îngheț, vehiculele electrice își mențin doar 70% din autonomie în medie.

Datele colectate includ toate variabilele din lumea reală. Cum ar fi terenul denivelat, viteze și utilizări variabile de condus și îmbătrânirea calendarului în bateriile vehiculelor.

Aceasta înseamnă că, în funcție de cât de departe intenționați să conduceți, poate fi necesar să faceți o oprire suplimentară a încărcării. Mașini electrice iarna

Și mașinile pe benzină își pierd din autonomie iarna

Asta nu înseamnă că mașinile pe benzină nu vor fi lovite și în condiții de îngheț.

Daniel Breton, președintele și CEO al Electric Mobility Canada, a subliniat într-un interviu că nu doar EV își pierd autonomia în timpul iernii. El a spus că a descoperit că majoritatea vehiculelor electrice pierd în jur de 10 până la 50% din autonomie atunci când temperatura ajunge între 0 C și -40 C. În același timp mașinile pe benzină pierd 15% din autonomie la doar -7 C.

În plus, „este mult mai ușor să porniți o mașină electrică decât o mașină pe benzină când este cu adevărat frig”, a spus el.

Mașini electrice iarna. Încărcarea va dura mai mult

Multe vehicule electrice vor limita încărcarea atunci când bateria este rece. Pentru a proteja bateria de înaltă tensiune, conform raportului Recurrent. Astfel încât încărcarea poate dura mai mult iarna. Odată ce bateria s-a încălzit, totuși, viteza normală de încărcare va reveni.

„În multe EV mai noi, dacă utilizați sistemul de navigație din mașină pentru a vă îndrepta către un încărcător, mașina va condiționa bateria pentru o temperatură optimă de încărcare, ceea ce înseamnă că timpul de încărcare poate fi redus”, adaugă studiul. Mașini electrice iarna

Potrivit lui Breton, încărcarea poate dura cu 10 până la 50% mai mult timp la frig, în funcție de model.

Cum anume afectează frigul un vehicul electric

Există mai mulți factori, dar studiul evidențiază doi. În primul rând, frigul încetinește reacțiile chimice și fizice din bateria unui EV, reducând puterea disponibilă în mașină.

În al doilea rând, încălzirea interiorului poate reduce semnificativ puterea bateriei. O mașină convențională este alimentată de un motor cu ardere internă care generează „căldură reziduală” folosită pentru încălzire. Un vehicul electric este încălzit de energia generată de bateria de înaltă tensiune. Deci, mărirea încălzirii interiorului reduce capacitatea rămasă pentru conducere, explică studiul.

Pentru a face față, șoferii ar trebui să-și „precondiționeze” mașina sau să o încălzească în timp ce încă se încarcă, deoarece este nevoie de mai puțină energie pentru a menține mașina caldă decât pentru a încălzi o mașină care este rece, sugerează raportul.

Odată ce mașina este încălzită și în mișcare, raportul sugerează să reduceți încălzirea cabinei și, în schimb, să utilizați încălzitoare pentru scaune și un volan încălzit, care vor folosi mai puțină energie și vă vor lăsa cu mai multă baterie.

Pompele de căldură ajută vehiculele electrice

Dacă cumpărați un EV cu o pompă de căldură, nu va trebui să vă faceți griji cu privire la autonomie redusă în timpul iernii. Deoarece pompele de căldură sunt mai eficiente din punct de vedere energetic. Atât pentru încălzirea, cât și răcirea cabinei decât încălzitorul rezistiv tradițional. Se arată în raportul citat de cotidianul canadian The Star.

Un studiu din 2022 al unei companii cu sediul în Marea Britanie a constatat că, în situații reale, „modelele echipate cu o pompă de căldură au scăzut cu o medie de 25,4% față de cifrele lor oficiale, comparativ cu deficitul de 33,6% suferit de cele care se bazau pe o pompă de căldură.