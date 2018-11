Masacru în Arad. Zeci de animale sălbatice otrăvite

Un adevărat masacru în rândul animalelor sălbatice a avut loc în Arad unde zeci de ființe au murit otrăvite.





Zeci de iepuri, ulii, vulpi şi alte animale sălbatice au fost găsite moarte pe un câmp din zona Semlacului, scrie Aradon.ro. Se pare că acestea au consumat hrană dintr-o zonă tratată cu otravă de către agricultori, împotriva dăunătorilor.

Situația a fost semnalată de Alexandru Must, administratorul fondului de vânătoare 8 Pereg. În acest fond sunt cuprinse terenurile de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Peregu Mare, Nădlac, Şeitin şi Semlac. Morțile au început în 10 neoiembrie. ”Am găsit aproape 40 de iepuri morţi. Dar nu numai iepuri. Au mai fost şi vreo 7-8 ulii, vulpi, ţărci, fazani. Am descoperit, pe terenurile agricole, otravă pentru dăunători, pentru rozătoare. Doar că otrava nu a fost folosită conform legii. Aceasta a fost încărcată în utilajele pentru împrăştiat îngrăşăminte şi, ulterior, a fost împrăştiată pe sute de hectare de teren. Asta în condiţiile în care legea precizează foarte clar că otrava pentru dăunători trebuie pusă în găurile de şoareci sau de şobolani, după care acele găuri trebuie acoperite”, a explicat Alexandru Must, conform sursei citate.

Autoritățiule de mediu au declanșat o anchetă în cauză. Probele recoltate de pe teren au fost trimise la laboratorul DSV de la Timişoara, care este acreditat pentru efectuarea de analize toxicologice. „Poliţia Arad, împreună cu poliţiştii de la Serviciul Arme, Explozivi şi Subtanţe Periculoase, cercetează toate aspectele pentru a lămuri cauzele care au dus la decesul animalelor. Au fost prelevate probe din teren, iar acum se aşteaptă rezultatele analizelor”, a explicat Claudiua Iuga, purtătorul de cuvânt al IPJ Arad.

Amintim că în urmă cu șase ani, tot din cauza otrpvii, în Arad au murit 150 de căprtioare. (Sursa foto: Aradon.ro / A.G.)

