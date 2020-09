Chipul lui Crăciun pare complet schimbat. Imobilizat într-un scaun cu rotile, din cauza faptului că medicii i-au amputat un picior, ca urmare a unui diabet agresiv, fostul arbitru internațional a vorbit despre păcatele vieții lui, despre pasiunea pentru jocurile de noroc, despre cum și-a pierdut familia sau despre foștii lui mari prieteni, tot arbitri internaționali, Ion Crăciunescu și Adrian Porumboiu.

Puțină lume știe că Dan Dragoș Crăciun a fost condamnat la trei ani de închisoare, pentru că a luat bani de la mai mulți studenți de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Cluj Napoca, pentru a le da note de trecere la examenele susținute, în condițiile în care ei nu veneau la școală.

„Am recunoscut, am plătit și, cu ajutorul lui Dumnezeu, am trecut cu bine peste această perioadă foarte grea. Și cei de la probațiune s-au mirat cum am rezistat să nu mai fac nici cea mai mică greșeală, care ar fi activat pedeapsa. Foarte simplu: când am văzut că doi se ceartă, am traversat pe trotuarul de vizavi. E dificil să-ți menții sus moralul în astfel de condiții”, a povestit fostul mare arbitru internațional, într-un interviu pentru gsp.ro.

Despre pasiunea pentru păcănele, Crăciun spune că era atât de orbit încât și-a anunțat soția că vrea să divorțeze de ea, chiar într-o astfel de sală de jocuri. „Asta a fost o problemă, că jucam doar într-un anumit sediu. Iar o angajată de acolo m-a pârât nevestei, care m-a prins chiar la aparate. A fost momentul în care i-am spus că drumurile noastre se despart, fiindcă n-o mai puteam privi în ochi. I-am și zis:

„Tu n-ai nicio vină, eu sunt cel care trebuie să-și schimbe comportamentul!”, a mai adăugat Crăciun, care a recunoscut că în prezent este singur în România, după ce fosta soție, medic de profesie, și cei doi copii au plecat definitiv în Franța și Statele Unite. De vorbit, mai vorbește cu copiii, din când în când, dar printre vorbe, i se poate citi singurătatea. „Discutăm în continuare, sunt drăguți, doar sunt tatăl lor, au uitat și ei de necaz, dar a fost o lovitură grea pentru toată lumea”.

Foștilor lui colegi, Porumboiu și Crăciunescu le spune să se împace, să lase orgoliile de o parte, și asta pentru că au deja 70 de ani, o vârstă la care un om normal trebuie să înceapă să se gândească la eternitate. „Nu înțeleg însă de ce oamenii ăștia se ignoră la 70 de ani! … La 70 de ani, mi-aș pregăti sfârșitul și nu m-aș certa cu nimeni. Credeți că eu n-am fost jignit? Dar am arătat că ăl mai deștept cedează. Vreau să văd care dintre Porumboiu și Crăciunescu cedează. Împăcați-vă, măi oameni buni! Vorbiți frumos unul de altul, că nu câștigați nimic! Mai ales că sunteți emblemele arbitrajului românesc!”, a mai spus Crăciun.