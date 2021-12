Mărturii noi în dosarul Caracal, martorii sub acoperire au fost audiați. Avocata familiei Melencu s-a enervat îngrozitor

Vineri, 17 decembrie, la Tribunalul Olt a fost un nou termen în dosarul crimelor de la Caracal. Patru martori au fost audiați în acest caz, printre care se află și fratele lui Ștefan Risipițeanu, vecinul lui Dincă acuzat de viol în același dosar. Din cei patru martori audiați astăzi, doi sunt cu identitate protejată. Aceștia au fost audiați prin videoconferință.

În timp ce autoritățile încearcă să afle ce s-a întâmplat cu cele două tinere, avocata familiei Melencu, Carmen Obârșanu, vine cu acuzații grave. Aceasta susține că martorii au fost învățați dinainte ce trebuie să spună, cei cu identitate protejată fiind montați de DIICOT. Avocata este fermă în declarațiile sale și îl aduce în discuție și pe comisarului Barbu Daniel, care pare să fie implicat în acest dosar.

„Au fost audiați doi martori, cei sub acoperire din arestul București care au învățat lecția care li s-a spus. Ei citeau din rechizitoriu și nu știau nici ordinea în care au fost date așa-zisele declarații date de către Dincă. Sunt montați de către DIICOT, să confirme o stare de fapt care nu corespunde realității. Dincă are niște complici care sunt în libertate. Acei complici știu să lucreze cu telefoanele mobile. Am cerut audierea comisarului Barbu Daniel să ne spună cine l-a trimis, dacă este adevărat că l-a trimis procuroarea Hăineală”, a declarat vineri Carmen Obârșanu.

Procesul de vineri a durat aproximativ șase ore, timp în care părinții celor două tinere dispărute au stat față în față cu Gheorghe Dincă. Toți au ascultat declarațiile celor patru martori, inclusiv cele ale lui Fane Risipițeanu.

Barbu Daniel este „creierul afacerii”? Avocata familiei Melencu lansează acuzații dure

Avocata familiei Luizei Melencu pare să dețină informații prețioase, însă întrebările sale nu au primit răspuns. În discuție este adusă și mama Alexandrei Măceșanu, care pare să nu fie interesată de informațiile primite de la Carmen Obârșanu.

„În ce condiții a intrat în mod abuziv în acest dosar, încât procurorul Vasilescu de la Craiova știa că Barbu Daniel, polițist la o altă unitate, lucrează în dosar. Totodată, am solicitat să fie audiați polițiștii care au participat la percheziții și la cercetarea la fața locului, făcută în dosar, pentru că acel telefon al lui Dincă a fost plimbat dintr-o parte în cealaltă. Am vrut să-i arăt mamei Alexandrei dovada că telefonul fiicei sale a fost folosit ore în șir după răpire. Nu a vrut să vadă, nici măcar nu a interesat-o”, susține avocata Carmen Obîrșanu.

Avocata familiei Melencu nu se oprește aici cu declarațiile șocante. Ea susține că Barbu Daniel este „creierul afacerii” și el trebuie să fie cel care oferă explicații cu privire la declarațiile lui Dincă cu privire la incendierea celor două tinere.

„În dosarul acesta, Barbu Daniel trebuie să ne explice de ce l-a pus pe Dincă să spună că a ars fetele. Cine i-a adus caiete lui Dincă în închisoare, pentru că am verificat și nu i-au fost aduse de familie acele caietete, în care el scria reclamațiile și denunțurile”, mai spune avocata Obârșanu.

Informațiile oferite de martori sunt aceleași cu rechizitoriu. Nu s-au aflat informații noi

Declarații cu privire la noile audieri a făcut și avocatul familiei Măceșanu, care susține că niciunul dintre cei patru martori nu a oferit noutăți cu privire la modul în care s-au desfășurat evenimentele. Acesta susține că nu a fost încă stabilit modul în care Gheorghe Dincă a comis crimele. Aurel Moldovan așteaptă un nou termen de judecată, în care să fie audiați martorii care au calitate de doctori.

„Au fost audiați anumiți martori cu identitate protejată. Aceștia nu au relatat nimic mai mult decât să spună din rechizitoriu cum s-au descris faptele care îl incriminează pe Gheorghe Dincă. Așteptăm, data viitoare, să fie audiate cele două martore, în calitate de doctori, cele care au întocmit raportul medico-legal. Să se pronunțe cu privire la modalitatea în care a fost descoperit ADN-ul Alexandrei cum și-au dat seama că Alexandra este decedată și o să punem un set de întrebări cu privire la aceste aspecte, dacă au fost sau nu influențate să spună mai mult decât trebuiau și aspecte de genul acesta care să conducă spre o finalizare corectă a unui dosar de cercetare judecătorească instituit legal și fundamental”, a declarat Aurel Moldovan, avocatul familiei Măceșanu.

Bunicul Luizei Melencu este dezamăgit de modul în care decurge ancheta și susține că de mai bine de doi ani nu au aflat nimic concret cu privire la soarta celor două tinere. Bărbatul merge mai departe cu declarații,e susținând că oamenii justiției sunt niște compromiși.

„Încă o dezamăgire totală! Astăzi ne-am cnvins că în România nu există cuvântul „justiție”, După mine, justiție înseană a împărți dreptatea. Oamenii aceștia, niștre compromiși ai societății care ar trebui să fie loiali poporului român și să cinstiți, corecți și drepți. Încă o dată la Slatina nu există așa ceva. Am asistat din nou la un circ. În sală, ni s-a întărit convingerea că acest dosar a fost făcut pe bază interese. Cine a avut și are interesul să nu aflăm ce s-a întâmplat în realitate cu Luiza, sunt principalii vinovați. Acești vinovați sunt cei care au preluat cazul DIICOT Bucureși, acolo este miezul problemei, acolo sunt problemele noastre”, a declarat Stelian Iordache, bunicul Luizei.

În ceea ce privește comportamentul lui Gheorghe Dincă, la acest termen de judecată a fost destul de agitat. Până acum a ascultat în liniște ce au avut martorii de zis, însă vineri a fost destul de obedient. Judecătoarea a fost nemulțumirea cea mai mare, apostrofând-o că nu face audierile așa cum trebuie.

Gheorghe Dincă este acuzat pentru 8 infracțiuni, trafic de persoane, trafic de minori, viol (două infracțiuni), omor calificat (două infracțiuni) și profanarea de cadavre sau morminte (două infracțiuni).

Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 12 ianuarie 2022.