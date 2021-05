Mark Zuckerberg (37 de ani) a postat pe contul de Facebook o poză care îl arată într-o ipostază casnică, mai puțin obișnuită pentru fondatorul rețelei de socializare. Miliardarul s-a jucat împreună cu Maxima (în vârstă de patru ani), fiica ce mare, un joc online, de strategie. Fata s-a descurcat foarte bine și a reușit să-și impresioneze tatăl. Care nu s-a putut abține și a ținut să le împărtășească și urmăritorilor săi o poză din momentul participării la jocul respectiv.

Mark Zuckerberg, un moment emoționant alături de fiica cea mare

„Max a câștigat primul ei joc de strategie. Un moment cu un tată mândru”, a scris Mark Zuckerberg. Postarea a atras imediat aprecierea multor utilizatori ai Facebook. În mai puțin de o oră, americanul a primit aproape 300.000 de likeuri și aproximativ 27.000 de comentarii. La scurt timp, Zuckerberg a revenit și a adăugat un comentariu la postarea respectivă.

Fondatorul Facebook a revenit la scurt timp cu o altă poză în care apare jucându-se alături de fiica sa

Este vorba despre o altă poză în care apare jucându-se alături de fata sa. „Și mai bine: o victorie științifică”, a scris fondatorul popularei rețelei de socializare.

Pe contul de Facebook, Zuckerberg este urmărit de peste 116 milioane de internauți.

Zi de naștere petrecută în Hawaii

În urmă cu două săptămâni, la data de 14 mai, fondatorul rețelei de socializare a împlinit vârsta de 37 de ani. Cu această ocazie, el a sărbătorit în Hawaii, unul dintre locurile pe care le vizitează foarte des.El a făcut surfing pe placa sa, Efoil, motorizată, care valorează suma de 12.000 de dolari/ Ulterior a distribuit un scurt videoclip al distracției pe contul său de socializare.

Filmulețul de 60 de secunde îl arată pe miliardarul care traversează valurile în timp ce poartă un costum negru și o cască. El a adăugat melodia The White Stripes „I Just Don’t Know What To Make With Myself” ca piesă de fundal la videoclip și l-a etichetat ​​pe surferul profesionist Kai Lenny în descriere. „Kai Lenny, fac asta corect?”, a scris Zuckerberg.