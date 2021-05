Mark Zuckerberg a împlinit 37 de ani și a sărbătorit „electric”. Zuckerberg a ales să-și petreacă timpul în Hawaii, acolo unde este des văzut. Luna trecută s-a raportat că guru-ul tehnologiei și soția sa, Priscilla Chan, aproape că și-au dublat dimensiunea proprietății din Kauai după ce au cumpărat acolo un teren de 240 de hectare pentru 53 de milioane de dolari.

Proprietatea, care include spectaculoasa plajă Larsen’s, a fost cumpărată de la o organizație nonprofit înființată de o familie locală ale cărei rădăcini merg până în zilele regatului Hawaii. Zuckerberg a început să cumpere terenuri pe Kauai în septembrie 2014, odată cu achiziționarea unei proprietăți de peste 150 de hectare în zonă.

Mark Zuckerberg și-a sărbătorit ziua de naștere făcând surfing

De ziua sa, fondatorul Facebook a făcut surfing pe placa sa Efoil motorizată de 12.000 de dolari pentru a marca momentul. Ulterior a distribuit un scurt videoclip al distracției pe contul său de socializare.

Clipul de 60 de secunde îl arată pe miliardarul care traversează valurile în timp ce poartă un costum negru și o cască. El a adăugat melodia The White Stripes „I Just Don’t Know What To Make With Myself” ca piesă de fundal la videoclip și l-a etichetat ​​pe surferul profesionist Kai Lenny în descriere. „Kai Lenny, fac asta corect?”, a scris Zuckerberg cu umor. Videoclipul a fost vizionat de 2,4 milioane de ori, mulți fani lăsând mesaje de „La mulți ani” în comentarii.

Și-a dat cu cremă pe față pentru a se ascunde de paparazzi

Zuckerberg este adesea văzut făcând surfing pe plajele din Kauai. Acesta a fost batjocorit pentru că i-a împrăștiat protecția solară pe față, în timp ce a luat valurile cu asalt în luna iulie a anului trecut.

Într-un interviu cu CEO-ul Instagram Adam Mosseri, Zuckerberg, a declarat: „Chiar ar fi trebuit să mă gândesc la asta mai bine. Am observat că era acest paparazzi care ne urmărea, așa că am spus:„ Nu vreau să mă recunoască, așa că știi ce voi face? Voi pune o grămadă de cremă pentru protecție solară pe față. Și asta s-a întors împotriva mea”, a povestit fondatorul Facebook. „Nimeni nu trebuie să poarte atât de multă protecție solară. Dacă cineva vrea să posteze un meme cu protecție solară, este grozav. Mă bucur să ofer internetului câteva râsete”, a încheiat Zuckerberg.