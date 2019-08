Marius Șumudică a pășit cu stângul la revenirea în campionatul din Turcia. Echipa sa, nou-promovata Gaziantep Gazișehir, a fost demolată de Fenerbahce, scor 0-5. Gruparea din Istanbul a primit trei penalty-uri în primele 25 de minute ale partidei, fapt ce l-a uimit pe antrenorul român.

„Nu mi s-a întâmplat niciodată asta în cariera de antrenor şi cred că e un record în Turcia. Nu-s prea multe de spus, dar primul 11 metri n-a fost, iar de-aici a fost mult mai uşor pentru Fener, împinsă şi de cei 35.000 de fani. Nu am pierdut din cauza arbitrajului, ci pe erorile noastre.

Am jucat foarte rău şi le cer scuze fanilor. Rezultul e ruşinos. M-am temut de acest meci, de aceea am folosit trei stoperi. N-am bagheta magică, dar voi face schimbări şi cei ce nu au alergat şi au comis greşeli vor ieşi din teren etapa următoare. Suntem o echipă nouă şi mai durează procesul de adaptare, trebuie să mai lucrez individual.

Avem jucători din toată lumea şi au nevoie să se cunoască. Nu-mi voi vorbi niciodată elevii de rău în faţa presei. Am încredere în ei, suntem o familie şi vor veni şi rezultatele. Acum 2 ani am pornit cu 1-4 la Galata şi am terminat turul cu 30 de puncte. Toată lumea din club, de la A la Z, trebuie să dea totul pentru 3 puncte cu Genclerbirligi!”, a declarat Marius Șumudică după meci, pentru beIN Sport.

