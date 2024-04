Piedone s-ar putea retrage. E atacat în propriul fief

Marian Vanghelie, fostul președinte al PSD București și primar al Sectorului 5, vrea să revină în politica mare. El și-a depus candidatura, ca independent, la primărie.

Fostul social-democrat nu este la prima candidatură independentă la alegerile pentru Primăria Sector 5. A mai făcut-o în 2004, după o ceartă cu Adrian Năstase, și a obținut victoria din primul tur. E drept că, la vremea respectivă, a candidata din postura de primar.

Fostul primar și lider social-democrat și-a depus candidatura, ca independent, pentru Primăria Sectorului 5. Marian Vanghelie a afirmat că prioritatea sa este învăţământul. El a menționat că ceea ce se întâmplă în școlile din Sectorul 5 este mai rău decât înainte de 1989. Practic, Vanghelie l-a atacat direct pe Cristian Popescu Piedone, actualul primar, pe care Marcel Ciolacu îl voia în echipa PSD.

„Nu a fost niciodată, nici în 1989 nu a fost în Sectorul 5 ceea ce se întâmplă acum. Avem 10 unităţi (de învăţământ - n.r.) închise, avem peste 20 de unităţi la care curg de la toaletele de sus prin clase. Credeţi-mă, când am venit primar nu era aşa ceva. Am schimbat învăţământul. Acum (...) ceea ce promit şi ceea ce vreau să fac, începând de la educaţie, care trebuie să fie punctul numărul 1, nu numai pentru Primăria Sectorului 5, ci pentru toată România, învăţământul în acest moment să-l ducem la standarde cele mai mari din lume”, a declarat Marian Vanghelie.

Candidatul oficial a mai declarat că starea deplorabilă a școlilor este principalul motiv care l-a determinat să candideze. El a spsu că a stat mai multă vreme în cumpănă dacă să o facă sau nu.

„O să fim un exemplu şi pentru alte ţări din Europa şi pentru tot ceea ce vrem să facem pentru copiii noştri. Acesta este motivul pentru care mi-am depus candidatura. Am stat şi m-am gândit mult: să o depun, să n-o depun, cum se interpretează, ce se poate zice”, a mai spus Vanghelie.

Marian Vanghelie promite că va reabilita 600 de blocuri de locuințe din Sectorul 5. El a spus că în mandatele sale de primar a reușit să reabiliteze 600 de blocuri dintr-un total de 1.200. Iar de celelalte 600 de blocuri nu s-a mai ocupat nimeni Drept urmare, dacă va fi ales, va promite că va iniția procedurile pentru reabilitarea celorlalte 600.

„Astăzi n-am să vorbesc nimic urât despre contracandidaţii mei, că nu e momentul. Vreau să vă mai explic decât câteva lucruri: am făcut 600 de blocuri din 1.200 de blocuri izolare termică, în opt ani de zile s-au făcut 40 de blocuri. Eu le promit oamenilor că în doi ani termin diferenţa de încă 600 de blocuri.

Şi vă spun cu argumente. Am avut 120 de şantiere, când am băgat pe 500 de străzi şi pe 600 de blocuri schelele într-un an şi jumătate. Deci, din 700 de străzi am făcut 650 de străzi apă, canal şi asfalt. N-au putut să se termine în cele 50 de străzi şi vorbim de opt ani de zile”, a adăugat Marian Vanghelie.