Alegeri prezidențiale 2024. Marcel Ciolacu îi ține în șah pe adversarii politici

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că încă nu a decis dacă va candida la alegerile prezidenţiale din 2024. Liderul social-democraților a explicat și de ce s-a decis o listă de candidați PNL-PSD.

Marcel Ciolacu nu a spus, clar, dacă va candida la alegerile prezidențiale din partea PSD, însă a dat de înțeles că-și dorește un viitor președinte al țării care „să construiască” pentru România. Prezent la Iași, sâmbătă, 9 martie, liderul social-democraților a explicat că lista comună cu PNL ar avea rolul de a oferi stabilitate politică.

Șeful social-democraților a păstrat „misterul” în privința funcțiilor pe care le țintește, după ce îi expiră mandatul de premier. El spune că „ a sosit momentul să nu se mai țină cu dinții de funcții”. Pe de altă parte, unii dintre politicieni inclusiv din opoziție, susțin că Marcel Ciolacu va fi cu siguranță candidatul PSD la alegerile prezidențiale.

„Nu ştiu dacă voi candida la preşedinţie. Nu am hotărât acest lucru. Dar ce îmi doresc, îmi doresc un preşedinte care să construiască. Am pierdut prea mult timp certându-ne. Toată lumea întreabă de ce avem o listă comună. Avem nevoie de o stabilitate politică. Există o stabilitate la nivel local. Un primar are un mandat de patru ani, un preşedinte de Consiliu Judeţean are un mandat de patru ani. Nu se poate ca în 10 ani să avem 10 prim-miniştri”, a afirmat Marcel Ciolacu, la Conferința de alegeri a PSD Iași, potrivit Agerpres.