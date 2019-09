Marian Iancu arată că în 2014 judecătorii l-au condamnat definitiv fără a ține cont de faptele sesizate, arată omul de afaceri într-un drept la replică adresat EVZ.

„În calitate de reprezentant al unui acționar minoritar (aproximativ 7%) al SC Rompetrol Rafinărie (fosta SC Petromidia) (…) din interiorul companiei sesizam și probam fapte penale săvârșite de persoane grupate în jurul domnului Dinu Patriciu, prin care s-a adus un prejudiciu bugetului Statului Român în valoare de aproximativ 1 miliard USD. (…) În perioada de după depunerea plângerii (…) anume între anii 2005 și 2015/2016 am fost condamnat pentru instigare la abuz în serviciu, consumat fără încălcarea legii și pentru o evaziune fiscală infirmată prin expertiză judiciară de cinci experți independenți stabiliți de instanță, dar ocolită în final cu ocazia deciziei penale de domnii judecători Camelia Bogdan și Mihalcea Alexandru în 2014.

(…) În cauza Rompetrol 2 DIICOT a făcut și face în continuare dovada unor interese contrare legii și adevărului. Nici d-na Alina Bica, nici d. Horodniceanu și din păcate nici D. Felix Bănilă, actualul procuror șef-direcție, nu sunt în afara suspiciunilor rezonabile că au acționat și acționează împotriva Statului Român, favorizând infractorii. Fiind martor în acest caz, dețin probele necesare pentru a face asemenea declarații publice”.

Omul de afaceri Marian Iancu a fost condamnat la 14 ani de închisoare cu executare în dosarul RAFO-Carom, o cauză instrumentată de fosta șefă a DIICOT Alina Bica. În același dosar, Ovidiu Tender a fost condamnat definitiv la 11 ani de închisoare. Dosarul RAFO-Carom a fost unul dintre cele mai lungi procese de crimă organizată, înșelăciune și spălare de bani din România postdecembristă.

Rechizitoriul a fost întocmit și trimis în instanță de Alina Bica, înainte ca aceasta să ajungă la șefia DIICOT. Bica participa și la ședințele de judecată.

Marian Iancu a încercat tot timpul să arate că a fost condamnat pe nedrept, a formulat cereri peste cereri, toate respinse în instanță.

De altfel, soția omului de afaceri Ovidiu Tender, Nicole Tender, a declarat în instanță că i-a făcut mai multe cadouri Alinei Bica: „În ziua în care a fost numită secretar de stat i-am făcut cadou o statuie din bronz care reprezenta justitia. Nu mi-a cerut, a fost proprie initiativă. Aveam eu un Rolex la mână și i-a plăcut foarte tare, iar când am mers la Paris i-am luat unul identic. Ulteror am văzut că îl purta sora ei. Cred că a costat în jur de 7.000- 8.000 euro. I-am făcut cadou și o poșetă Louis Vuitton în valoare de aproximativ 2.000 euro. I le dădeam așa, nu cu ocazie. Nu mi-a cerut. Dacă mi a zis că-i place ceasul meu, am considerat că își doreste un ceas ca al meu. În acea perioadă, dosarul Carom era în instanță”, a spus Nicole Tender.

Pe 27 decembrie 2018, Tribunalul București a dercis: „Contopeşte pedepsele de 8 ani închisoare, 5 ani închisoare și 10 ani închisoare stabilite prin Sentința penală nr. 809/F/28.11.2018, pronunțată de Tribunalul București – Secția II Penală în dos. pen. nr. 36794/3/2005, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1207/A/14.10.2014 a Curții de Apel București – Secția II Penală cu pedepsele de 3 ani închisoare, 7 ani închisoare, 5 ani închisoare, 3 ani închisoare, 5 ani închisoare și 5 ani închisoare, stabilite prin Sentința penală nr. 2585/16.12.2014, pronunțată de Tribunalul Bucurețti – Secția I Penală în dos. pen. nr. 28726./3/2006, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 862/A/08.06.2015 a Curții de Apel București – Secția II Penală și aplică petentului pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 4 ani închisoare, urmând ca petentul condamnat să execute pedeapsa rezultantă de 14 ani închisoare”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București.

