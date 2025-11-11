Marian Godină: Am donat pentru copiii bolnavi, dar se pare că am plătit salariile Oanei Gheorghiu

Controversele legate de asociația Dăruiește Viață și declarațiile Oanei Gheorgiu sunt comentate și de Marian Godină care, deși a donat sume considerabile ONG-ului, consideră că: „Declarația doamnei Gheorghiu a fost penibilă și populistă”, potrivit unei postări în care analizează cele întâmplate recent.

Marian Godină a intervenit în dezbaterea publică legată de situația de la „Dăruiește Viață”, explicând încă din debutul mesajului că relația sa cu organizația este una bazată pe încredere și contribuție directă. „În 2020, în urma unei strângeri de fonduri pe care am făcut-o pe pagina mea, am donat Asociației Dăruiește Viată suma de 46778 lei, adică vreo 10.000 de euro pe vremea aia”, a precizat acesta, amintind că familia sa continuă să sprijine ONG-ul.

„Soția mea are activată plata recurentă prin sms către aceeași asociație de câțiva ani de zile, plătind doi euro lunar.”

În postarea sa, Godină subliniază că aceste detalii nu reprezintă laudă, ci contextul necesar pentru a-și exprima poziția: „Am făcut acest preambul ca să fie punct de plecare al postării ce urmează. Adică sunt unul dintre cei care au crezut în proiectul celor două doamne (nu o cunosc pe niciuna personal) și care a și contribuit.”

Anticipând reacțiile publice, polițistul avertizează că „vor fi unii care vor arunca cu zoaie după ce vor citi până la final”, dar insistă că își asumă punctul de vedere în numele celor care au susținut transparent proiectul.

În continuarea mesajului, Marian Godină a criticat dur poziția exprimată de Oana Gheorghiu într-un context recent, descriind-o drept nepotrivită.

„Declarația doamnei Gheorghiu a fost penibilă și populistă, a omis doar să spună că acei copii săraci cărora magistrații le iau banii mănâncă seara cartofi fierți, așa cum spunea marele guru dac”, a scris acesta. Godină a continuat într-un ton ironic, explicând cât de ușor poate fi construit un mesaj manipulativ: „Vreți să spun și eu ceva populist și penibil, să vedeți cât de ușor e? Ia fiți atenți aici.”

A oferit imediat un exemplu, formulat intenționat provocator: „Când am donat cei 10 mii de euro către asociație, am crezut că banii aceia vor fi pentru copilași bolnavi, dar se pare că din ei am achitat aproape trei salarii pentru doamna Gheorghiu.”

Totodată, Godină a ridicat și o întrebare retorică legată de modul în care e interpretată proveniența fondurilor: „E corect, în contextul dat, să spun că doamna Gheorghiu a primit salariu din banii pentru copiii bolnavi? Hopa!”, și-a continuat el postarea.

În finalul mesajului, Marian Godină a subliniat că nu contestă dreptul fondatoarelor „Dăruiește Viață” de a avea salarii consistente, însă atrage atenția asupra modului în care percepțiile publice pot fi manipulate.

„Desigur că mi se pare normal ca aceste doamne să aibă salarii mari pentru ceea ce făceau, dar iată că dacă vreau pot da fel și fel de nuanțe declarațiilor”, a explicat el, menționând că problema reală ține de echitatea discursului. Acesta a mai punctat și nevoia de onestitate în evaluarea propriilor erori: „Haideți să mai lăsăm dubla măsură și să recunoaștem când oamenii pe care îi apreciem fac tâmpenii”, a declarat Marian Godină.