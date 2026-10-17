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Marfă de două milioane de lei, descoperită în Portul Constanța. Ce au găsit polițiștii de frontieră într-un container din China

Marfă de două milioane de lei, descoperită în Portul Constanța. Ce au găsit polițiștii de frontieră într-un container din ChinaPolitia de frontieră. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au descoperit în Portul Constanța 28 de colete cu produse suspectate că ar fi contrafăcute, în valoare de aproximativ două milioane de lei. Marfa, care cuprinde electronice, încălțăminte și jucării, provenea din China și urma să ajungă la o societate comercială din Ucraina. Garda de Coastă a anunțat sâmbătă, 17 octombrie, că bunurile au fost ridicate pentru expertizare.

Marfă de două milioane de lei, descoperită în Portul Constanța

Un container cu mărfuri provenite din China a fost verificat de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali în Portul Constanța, după sosirea transportului destinat unei firme din Ucraina.

În urma controlului fizic, autoritățile au identificat 28 de colete care conțineau diferite produse electronice, articole de încălțăminte și jucării. Există suspiciuni că bunurile ar încălca drepturile de proprietate intelectuală ale unor mărci înregistrate.

Valoarea totală a produselor a fost estimată la aproximativ două milioane de lei.

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Dronă Portul Constanța

Sistem anti-dronă Portul Constanța. Sursă foto: Facebook

Ce au descoperit autoritățile în containerul sosit din China

Reprezentanții Gărzii de Coastă au anunțat sâmbătă că verificările au fost efectuate de o echipă comună de polițiști de frontieră și inspectori vamali.

Containerul avea ca destinație finală o societate comercială din Ucraina, iar produsele identificate în interior urmau să fie transportate către aceasta.

„În urma verificărilor amănunţite, s-a constatat că în interiorul containerului se aflau 28 de colete cu diferite bunuri (electronice, încălţăminte şi jucării), bunuri estimate la o valoare de aproximativ 2.000.000 de lei şi susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute”, au afirmat reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Autoritățile suspectează că produsele poartă însemne identice sau asemănătoare unor mărci protejate, fără respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale titularilor acestora.

Polițiștii de frontieră au deschis cercetări. Bunurile vor fi expertizate

În urma descoperirii, polițiștii de frontieră au început cercetări pentru punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare celor înregistrate, în condiții care pot prejudicia titularii drepturilor respective.

Verificările vizează și posibile infracțiuni la regimul vamal, în legătură cu existența unor bunuri nedeclarate.

Cele 28 de colete au fost ridicate pentru efectuarea unei expertize, care urmează să stabilească dacă produsele încalcă drepturile de proprietate intelectuală.

Deocamdată, mărfurile sunt considerate suspecte de contrafacere, iar cercetările continuă pentru clarificarea situației.

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