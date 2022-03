Marele secret al Anamariei Prodan! Dezvăluirea incredibilă în plin scandal de divorţ. Nici Laurenţiu Reghecampf nu ştia

Scandalul de divorț cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf, pare să-i priască starletei Anamaria Prodan. Aceasta a avut o apariție spectaculoasă, la nunta unor prieteni, eclipsându-le pe celelalte invitate, cu silueta sa de silfidă. Anamaria Prodan a postat pe Instagram și o fotografie care a fost însoțită de un mesaj dedicat celor doi miri.

„Vă iubesc cu toată puterea cu care eu pot să iubesc pe cineva pe acest pământ casă de piatră”, a scris Anamaria Prodan, într-o postare pe Instagram.

La rândul lor, aceștia au comentat, arătându-i cât de mult o prețuiesc. Aceasta cu atât mai mult cu cât trece printr-un proces de divorț solicitant.

„Scumpa noastră prietenă, îți mulțumim pentru că ești în viața noastră și ne arăți că iubești iubirea și o susții din sufletul tău frumos! Te iubim draga noastră!”;

„Îți mulțumim din străfundul inimilor noastre și suntem recunoscători pentru forța extraordinară care ești tu, pe care am primit-o și pentru faptul că ne ești alături în călătoria noastră. Te iubadorăm”.

Dieta care a ajutat-o să slăbească

Anamaria Prodan se laudă și cu un aspect fizic care le face pe multe femei invidioase. În ciuda vârstei, 49 de ani, starleta arată foarte bine și nu-și arată deloc vârsta. E drept că pentru a ajunge la acest rezultat a fost nevoită să facă o serie de sacrificii, mai ales în ceea ce privește alimentația.

„Am slăbit 12 kilograme. Am mers la sală și am ajuns la forma care m-a consacrat, forma sexy. Pe mine nu mă macină niciodată nimic, întotdeauna îmi rezolv problemele simplu și frumos”, a povestit Anamaria Prodan pentru gsp.ro.

Ea a precizat că a avut grijă la dietă, a evitat excesele și a eliminate chestiile nesănătoase. Anamaria Prodan a consumat salate de castraveți și pește și a băut aproximativ trei litri de apă zilnic. A făcut și foarte mult sport, mergând la sală de câteva ori pe săptămână și, în plus, a apelat și la mai multe proceduri și tratamente corporale. acestea au avut un aport important în procesul de slăbire.

„Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esențial”, spunea ea, în urmă cu câtva timp pentru Click.ro.