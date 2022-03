Anamaria Prodan dă de pământ cu Laurenţiu Reghecampf. Cum l-a umilit pe antrenor: „Am atâta treabă, că numai de asta nu-mi arde”

Anamariei Prodan i se cer daune morale pentru acuzațiile publice manifestate în defavoarea cuplului format de fostul său soț, împreună cu iubita sa, Corina Caciuc.

Pe cale de consecință, impresara trebuie să se prezinte la primul termen din proces, stipulat pe 7 aprilie 2022.

„Am atâta treabă, crede-mă, că numai de asta nu-mi arde! Avocatul meu se ocupă de așa ceva. Pe mine și pe copii nu ne interesează nimic ce vine din partea lui Reghecampf”, a transmis Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan nu vrea decât ca fiul ei să nu crească fără tată

Vedeta susține că Reghecampf și-a neglijat propriul fiu, pentru a petrece timpul cu iubita sa, Corina Caciuc.

„Singurul lucru pe care i l-am cerut (lui Laurențiu Reghecampf, n. red,), de un an încoace, a fost doar să meargă la antrenament, la școală, în cantonament ca să își vadă băiatul.Nu a avut voie până acum. Are voie să facă ședințe foto, să cumpere daruri scumpe, să care de acasă ce poate. (…) Bine că am cel mai înțelept băiețel de pe pământ!”, acuză impresara.

Pentru Anamaria Prodan, Reghecampf ori amanta sa nu sunt subiecte de interes, dar se gândește la impactul divorțului asupra copilului său.

„Probabil că o să-l vadă la TV când o să ajungă mare fotbalist și o să se gândească ce fel de bărbat a fost… Și ce tată! Deci nu ne interesează Reghe, amanta sau lumea lui”, a mai spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan se află în această perioadă agitată, în Emiratele Arabe Unite

Anamaria Prodan se află de câteva zile în Emiratele Arabe Unite, acolo unde s-a refugiat peste scandalurile interminabile legate de divorțul de Laurențiu Reghecampf.

La Dubai, impresara s-a întâlnit cu consulul României în Emirate, iar la final a postat un mesaj pe rețelele de socializare. Ea i-a mulțumit diplomatului Nicoleta Teodorovici, care susține comunitatea de români din această țară.

„Antreprenorii romani merita sa aibă un mediu unde sa se dezvolte sănătos, susținuți de oameni de calitate. Mulțumim doamnei consul general Nicoleta Teodorovici pentru susținerea romanilor din UAE si suntem alături de Dvs in toate proiectele României pe care le dezvoltati”, a scris Anamaria Prodan pe contul de Instagram.

În ceea ce privește despărțirea de fostul soț, Anamaria Prodan afirma că dorește să își recupereze toate bunurile pe care Laurențiu Reghecampf le-ar fi „furat” de la ea în ultimii ani.

„Îmi doresc foarte tare să scap din calvarul ăsta, și eu, și copiii mei. Îmi doresc ca el să aibă o legătură cu copilul lui. Domnia sa a considerat că e bine să mintă ani la rând, să facă circ și panaramă din viața copiilor, a familiei, a soției și a muncii noastre. Iar acum are și tupeu… fugi în lume și m-aș ascunde în deșert. I-aș recomanda să își vadă de treaba lui, să nu ajungem la niște discuții”, a spus femeia.