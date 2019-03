Moment important pentru viitorul infrastructurii din România. Guvernul, anunț oficial despre Memorandumul semnat împreună cu Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite reprezintă unul dintre principalii parteneri comerciali ai României în zona Golfului, iar Memorandumul de înţelegere între compania DP World şi Ministerul Transporturilor este garanţia colaborării în proiecte strategice în România, a declarat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Premierul Viorica Dăncilă consideră că semnarea acestui memorandum este un moment extrem de important pentru ambele state.





Premierul Viorica Dăncilă a apreciat duminică semnarea Memorandumului de înţelegere între compania guvernamentală DP WORLD din Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Ministerul Transporturilor din România drept un moment extrem de important pentru ambele state, informează Agerpres. „Prezenţa dumneavoastră aici pentru semnarea Memorandumului de înţelegere între compania guvernamentală DP WORLD şi Ministerul Transporturilor este o dovadă clară a prieteniei care ne leagă şi de asemenea un moment extrem de important pentru ambele state.”, a spus Dăncilă, după eveniment. Premierul consideră că acest eveniment deschide calea unei colaborări mai extinse în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport. „Astăzi deschidem calea unei colaborări mai extinse în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport, în contextul semnării, la începutul lunii februarie 2019, a acordului de concesiune pe termen lung pentru operarea terminalului de containere din portul Constanţa. Experienţa dumneavoastră în acest domeniu va fi, cu siguranţă, un factor esenţial de acum înainte. Portul Constanţa are pentru noi o importanţă majoră: are o poziţie strategică şi are un potenţial uriaş, car, din păcate, nu a fost folosit până acum la nivelul la care ar fi putut fi. Prin programul nostru de guvernare ne-am propus să devină port regional. De aceea, orice investiţie este mai mult decât binevenită. Este esenţial ca această zonă să devină dinamică şi să dobândească locul pe care îl merită la nivel internaţional.”, a spus Viorica Dăncilă. Şeful Executivului şi-a exprimat interesul pentru „o prezenţă substanţială a companiilor emirateze în acest sector” şi a apreciat că „ne aflăm într-o etapă importantă a consolidării cooperării bilaterale.” „Suntem interesaţi de o prezenţă substanţială a companiilor emirateze în acest sector şi încurajăm oamenii de afaceri din Emiratele Arabe Unite să investească în România. România se bucură de o îndelungată tradiţie de cooperare cu Emiratele Arabe Unite, stat care reprezintă principalul partener comercial al ţării noastre în Zona Golfului. Apreciez că ne aflăm într-o etapă importantă a consolidării cooperării bilaterale, reflectată de deschiderea şi voinţa politică fermă a ambelor state de a impulsiona dialogul pe toate palierele de interes.”, a menţionat premierul. Ea a amintit că, în cadrul vizitei de lucru pe care a efectuat-o în Emiratele Arabe Unite în octombrie 2018, autorităţile române şi emirateze au agreat de comun acord instituirea unui cadru mai strâns şi mai activ de cooperare şi coordonare la nivel guvernamental şi astfel s-a convenit ridicarea relaţiei bilaterale la nivel de parteneriat economic strategic. Dăncilă consideră că adoptarea Declaraţiei comune privind stabilirea unui parteneriat economic strategic între guvernul României şi cel al Emiratelor Arabe Unite a "deschis calea unor oportunităţi importante de cooperare în domeniul economic". „Semnarea acestei declaraţii a reprezentat un moment crucial al relaţiilor româno-emirateze, care a creat baza consolidării viitoare a cooperării în toate domeniile de interes comun identificate. În acest context, reconfirm sprijinul guvernului de la Bucureşti pentru consolidarea relaţiilor între mediile de afaceri din statele noastre şi faptul că România are un mediu de afaceri atractiv, îmbunătăţit prin schimbări legislative precum cele aduse legii privind parteneriatul public-privat. Îmi exprim speranţa ca un număr mare de companii din Emiratele Arabe Unite să fie încurajate de exemplul companiei DP WORLD şi să investească în România în diferite sectoare de interes.”, a încheiat premierul Viorica Dăncilă. Premierul Viorica Dăncilă l-a primit duminică pe preşedintele Dubai Ports, Vămi şi Zona Liberă, E.S. Sultan Ahmed Bin Sulayem, preşedintele Autorităţii Maritime a oraşului Dubai. Prim-ministrul a participat apoi la ceremonia de semnare a Memorandumului de înţelegere între compania guvernamentală DP WORLD şi Ministerul Transporturilor din România.

LIVE VIDEO Bianca Andreescu - Angelique Kerber SE JOACA ACUM! "Bibi" se UMPLE de bani dacă va câştiga FINALA de la Indian Wells

Pagina 1 din 2 12