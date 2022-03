Anamaria Prodan i-a lăsat mască pe toţi! Dezvăluirea făcută în plin scandal de divorţ. „Arăt perfect, niciuna nu-i ca mine”

Anamaria Prodan s-a refugiat din nou la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, pentru a mai uita de fostul soț, Laurențiu Reghecampf, cu care se află în plin divorț. Antrenorul celor de la CS „U” Craiova așteaptă un băiat, împreună cu iubita sa, Corina Caciuc. În ceea ce privește viitorul fără cel despre care spunea că este „Soarele meu”, Anamaria Prodan este rezervată.

Anamaria Prodan așteaptă să ia sfârșit coșmarul prin care trece după despărțirea de Laurențiu Reghecampf

Nu a dat multe detalii despre viitorul iubit / soț, dar și-a insuflat încredere și a afirmat că este unică. „Nu pot să spun dacă sunt îndrăgostită, nu se pune acum problema de o relație… Sunt încă măritată. Sunt curtată, și încă cum (n.r. – râde.). E normal, arăt perfect, sunt deșteaptă și niciuna nu-i ca mine (n.r. – râde).

Sunt fericită, acum, în sfârșit. Aștept să se termine coșmarul acesta! Sunt fericita căci toți copiii mei sunt lipiți de mine și împreună am reușit să uităm nenorocirile care s-au perpetuat în atâția amar de ani.

Am scăpat toți și ne-am rugat lui Dumnezeu să ne aducă după atât chin ceva frumos, căci merităm. Și a adus. Dezgustul s-a transformat în milă și nervii în totală nepăsare”, a afirmat impresara pentru fanatik.ro.

Schimb foarte dur de replici între cei doi, după despărțire

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf trec printr-un proces de divorț foarte zgomotos. Impresara l-a desființat pe antrenor, public, în mai multe rânduri, după ce și-a dat seama că nu mai există nicio cale pentru împăcare. Nici „Reghe” nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns acuzațiilor formulate de fosta soție.

„Ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu. Analizează-te pe tine. Ia vezi, ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu lucrurile cum trebuie în relația cu mine și eu am greșit mereu?

Acum, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe, atât. În rest, nimic. Nu mi-am imaginat niciodată că Anamaria ar putea să facă așa ceva. La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Pâi a vrut un ceas Richard Mille, am dat 100.000 de euro. Mie dacă îmi spunea vreau geantă Hermès de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat. Am și facturile”, spunea Reghecampf la podcastul lui Cătălin Măruță.