LIGA I. CS „U” Craiova a remizat cu CFR Cluj și s-a îndepărtat de titlu. Antrenorul oltenilor este în pericol să fie concediat

CS „U” Craiova a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0 cu CFR Cluj, într-o partidă din etapa a 4-a a play-off-ului campionatului intern.





CS „U” Craiova și CFR Cluj s-au anihilat reciproc, duminică, pe arena „Ion Oblemenco”, în runda a 4-a a play-off-ului Ligii I și s-au ales fiecare cu câte un punct. Oltenii au ratat șansa de-a reduce diferența față de lidera CFR, ardelenii rămân pe prima poziție și așteaptă meciul dintre FCSB și Sepsi Sfântu Gheorghe, ce se va disputa, luni, de la ora 21.00, pe „Arena Națională”. Echipa din Gruia are 37 de puncte, FCSB a adunat 31, iar Craiova - 30. Italianul Devis Mangia, antrenor la CS „U” Craiova, are șanse să nu prindă finalul sezonului, după ce echipa sa are și-a compromis șansele la câștigarea titlului, după înfrângerea cu FCSB (2-3) și egalul cu CFR Cluj. Conform gsp.ro, Mangia ar putea fi înlocuit de Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Sepsi.

„Mangia nu e sub presiune, nu i s-a cerut să câștige campionatul, el a avut obiectivul să califice echipa în cupele europene. Posibilitatea să luptăm pentru titlu și pentru Cupă a apărut pe parcurs”, a declarat Sorin Cârțu, președintele Craiovei.

„Spectatorii să fie alături de echipă acum, să încercăm să îndeplinim obiectivele. Dacă vor să plec, dacă fanii au ceva cu mine, încheiem acest sezon și vedem după aceea ce facem”, a spus Mangia.

