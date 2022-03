Anamaria Prodan, dată de gol! Dezvăluirea lui Laurenţiu Reghecampf care schimbă totul. S-a aflat în plin scandal de divorţ

Laurențiu Reghecampf a spus la o emisiune de tip podcast, moderată de Cătălin Măruță, de la Pro TV, că el nu își neglijează copilul, așa cum voit lasă să se înțeleagă Anamaria Prodan.

Reghe răspunde acuzaţiilor Anamariei Prodan

Antrenorul lui CSU Craiova susţine că el este cel care achită nota de plată pentru școala lui Bebeto, fiul lui și al Anamariei Prodan. Bebeto este înscris la înscris la Școala Americană din București, taxa anuală fiind cuprinsă între 7500 şi 21.000 de euro pe an, în funcție de cursurile frecventate de elev.

„Pe Bebe l-am înscris, în vară, la Școala Americană aici, în București. Nu am plecat nicăieri fără el. El a fost cu mine în școală, peste tot. Relația mea cu el e foarte bună. Din cauza acestui conflict dintre mine și Anamaria, el suferă și a intervenit o răceală”, a spus Laurențiu Reghecampf la podcastul lui Măruță.

Noi dezvăluiri ale lui Laurenţiu Reghecampf

Reghe a mai spus că îi este frică de minciunile pe care Anamaria Prodan le-ar putea spune la procesul de divorț, unde, implicit, se va discuta și despre încredințarea minorului.

„Sufăr. Nu îmi e ușor să aud cum declară Ana că nu l-am văzut de un an, că nu îmi pasă de copil. Să ajung în fața unui judecător să-mi spună că mie nu îmi pasă de Bebe…îți dai seama că mă doare. Evit să-i fac rău, să-l implic în chestii care-l fac să sufere. De asta mă retrag, ascult, sufăr, pentru că aș putea să-i fac rău Anei în 2 secunde, să-i fac procese. Nu vreau, din cauza lui”, a adăugat Reghe.

Copilul cuplului care ține prima pagină a ziarelor mondene este în plină suferință. O spune chiar Laurențiu Reghecampf. „Știu foarte bine cât de mult suferă Bebe. Eu îl cunosc mai bine decât Anamaria de 10 ori. Știu că suferă, indiferent ce îi spune Bebe în față, îi spune doar 50%. Normal că suferă. Am 5 ani din 13 ani pe care-i are Bebe acum în care am dormit seară de seară cu el în pat.’, a spus el.