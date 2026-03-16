Marele Premiu al Qatarului, amânat de MotoGP din cauza războiului din Iran. Cursa va avea loc în noiembrie
- Bianca Ion
- 16 martie 2026, 22:04
Marele Premiu al Qatarului din calendarul MotoGP nu va mai avea loc în luna aprilie, așa cum fusese programat inițial. Organizatorii au decis amânarea competiției din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, iar etapa a fost mutată pentru finalul sezonului, potrivit anunțului făcut printr-un comunicat de presă.
Forul de conducere al MotoGP a anunțat că Marele Premiu al Qatarului, programat inițial pentru 12 aprilie, a fost reprogramat. Noua dată stabilită pentru desfășurarea cursei este 8 noiembrie.
Schimbarea din calendarul competițional a dus și la modificarea programului altor etape de la finalul sezonului. Astfel, cursele din Portugalia și Spania vor avea loc ulterior, pe 22 noiembrie și, respectiv, pe 29 noiembrie.
Decizia a fost adoptată în contextul situației de securitate din regiune, organizatorii explicând că prioritatea este siguranța tuturor celor implicați în competiție.
„Această decizie a fost luată cu mare atenție și în strânsă coordonare cu partenerii noștri din Qatar și din întregul padoc. Prioritatea noastră este întotdeauna siguranța și bunăstarea tuturor celor implicați în MotoGP, precum și asigurarea faptului că fiecare Grand Prix se desfășoară la cele mai înalte standarde posibile. De asemenea, recunoaștem importanța de a oferi claritate fanilor noștri cât mai devreme posibil, iar deținătorii de bilete vor avea posibilitatea de a-și transfera biletele pentru următorul eveniment”, a declarat CEO-ul MotoGP, Carmelo Ezpeleta.
Alte competiții afectate de situația din regiune
Decizia MotoGP vine la scurt timp după un anunț similar făcut de Formula 1. Cu o zi înainte, organizatorii competiției au informat că Marele Premiu din Bahrain și Marele Premiu al Arabiei Saudite nu se vor mai disputa conform programului stabilit inițial.
Cele două etape erau prevăzute pentru 12 aprilie în Bahrain și 19 aprilie în Arabia Saudită.
Potrivit unui comunicat comun, măsura a fost luată având în vedere necesitatea de a garanta siguranța tuturor persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea competițiilor.
2035!!!!!!
