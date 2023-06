Mare lovitură dată de un internațional român. Suma uriașă pe care o are de primit de la fostul club

Veste mare primită de internaționalul român Denis Alibec (32 de ani), proaspăt câștigător al titlului din Liga I, cu Farul Constanța. Atacantul dobrogenilor a câștigat în primă instanță procesul pe care l-a deschis fostei sale formații, Kayserispor. Și are de primit suma de 1,2 milioane de euro. Alibec a câștigat acțiunea laFIFA, dar clubul din Turcia se poate adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Fotbalistul a ajuns la Kayserispor în octombrie 2020, de la Astra. În vara lui 2021 a fost împrumutat la CFR Cluj, iar în ianuarie 2022 a fost împrumutat la Atromitos. Din iulie anul trecut, este jucătorul Farului Constanța, conform gsp.ro.

Pentru formația din Turcia, jucătorul român a evoluat în 17 meciuri și a marcat de trei ori.

FIFA a admis cererea jucătorului Denis Alibec, obligând clubul Kayserispor la plata drepturilor financiare restante și la plata unei compensații pentru încetarea unilaterală a contractului.

Sumă uriașă pentru Denis Alibec

De asemenea, a respins cererea reconvențională formulată de clubul Kayserispor. Este un prim pas foarte important, urmează să vedem dacă cei de la Kayserispor vor ataca această decizie la TAS”, a anunțat avocatul Dan Idita.

Denis Alibec trebuie să încaseze 450.000 de euro, Suma reprezintă salariile restante pe care Alibec trebuie să le primească de la Kayserispor

Atacantul va mai primi și 750.000 de euro, drept compensații, pentru că turcii i-au terminat contractul fără justă cauză.

„Nu știu dacă am dormit 5 ore în total, dar, așa cum am mai spus, aveam încredere în colegi și am demonstrat că suntem cei mai buni. Trebuie să ne distrăm, să ne bucurăm și să fim fericiți. Au fost zilele grele până la începerea meciului, dar știam că o să fim campioni.

Au fost zilele grele până la începerea meciului, dar știam că o să fim campioni. Vorbeam cu mama și i-am zis: «Așa a vrut Dumnezeu, să nu joc. Asta înseamnă că e un semn și vom câștiga»

Cu siguranță că acest titlu e mai special, pentru că domnul Hagi a luat echipa asta de la zero și uitați ce a realizat. Este meritul lui și sperăm ca tot orașul Constanța să fie alături de noi. Eu mereu am încercat să demonstrez și să-mi ajut echipa pe oriunde am fost. Am dat totul pe teren. O dată s-a putut, o dată nu s-a putut. Important e că am reușit anul acesta”, spunea Alibec după câștigarea titlului.