Atacantul Astrei a fost introdus în minutul 61 al partidei dintre Franţa şi România, după ce jucase un singur meci toată campania de calificare la Campionatul European. La pauza partidei, vârful naționalei ar fi fost prins fumând în vestiar.

Acum, Denis Alibec a lămurit episodul de la Paris și a recunoscut că este în continuare fumător. „Eu am un obicei înainte să intru pe teren. Mă spăl pe picioare, așa-mi vine mie. Și după aia mă încalț cu ghetele și rămân așa. Nu știu cum s-a spus asta. Bine, am întârziat un pic, vreo două minute, și s-a spus că am fumat. Dar nu, cu siguranță n-am fumat. Aș fi recunoscut. Mai sunt fumător, mai fumez uneori. Dar nu s-o fac la pauza unui meci. N-am fumat în viața mea la pauză”, a spus atacantul Astrei Giurgiu, la Digi Sport.

Te-ar putea interesa și: