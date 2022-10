Mare atenție la ce cumpărați cu cardurile sociale. Acestea sunt blocate imediat și riscați și amenzi de mii de lei

Mai mulți români care beneficiau de carduri de tichete sociale s-au trezut cu ele blocate după ce au cumpărat și alte produse în afara celor alimentare. Chiar dacă unele magazine acceptă ca oamenii să achiziționeze orice fel de produse, beneficiarii programului trebuie să știe că pot pierde acest ajutor. Cardul este blocat automat când se înregistrează cumpărarea de alte produse decât cele alimentare.

„Dragi utilizatori de carduri sociale primite de la Stat, nu cumpărați nimic, decât alimente pentru oameni. Nu cumpărați hrană pentru animale, pentru că vi se vor bloca cardurile și ajutorul va fi anulat! Nu cumpărați șervețele, hartie igienică, detergenți etc., chiar dacă magaziunul vă spune că e ok!

Noi am pierdut dreptul pentru că am cumpărat două cutii cu hrană pentru cățel. La casa de marcat ni s-a spus că este ok, dar apoi ni s-a anulat dreptul de a mai beneficia de acești bănuți pe motiv că sunt destinați strict pentru hrana oamenilor! Copilul meu nu mai poate beneficia de acest ajutor! Mare grijă!”, este doar unul dintre mesajele românilor care s-au trezit cu cardurile blocate.

Mare atenție

Dacă în unele cazuri românii au recunoscut că a fost vina lor că au cumpărat și alte alimente, au fost și cazuri în care oamenii spun că vinovați au fost angajații magazinelor.

„Și noi am comis-o azi. Din lenea unei casierițe care nu a vrut să facă un al doilea bon separat pentru o plastelină de 5 lei, ne-am ales cu cardul blocat. Probleme sunt multe cu programul ăsta. Atenția trebuie să fie la noi”, a fost mesajul unui alt român, potrivit bzi.ro.

Pot urma și amenzi

Pe lângă faptul că le-au fost blocate cardurile, oamenii au ar putea primi și amenzi pentru că nu s-au limitat doar la cumpărarea de alimente. Acestea sunt cuprinse între 3.450 și 4.600 de lei..

„Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanță de urgență. (…) Contravențiile se sancționează după cum urmează: între 1,5 și 2 puncte-amendă. Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii”, se arată în actul normativ care reglementează programul de vouchere sociale.