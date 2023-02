Marcel Ciolacu se pregătește pentru funcția de premier. Discuții pe proiecte energetice în Azerbaidjan

Marcel Ciolacu a anunțat că primul proiect discutat, cu președintele azer, a vizat contractul de achiziție a un miliard de metri cubi de gaze. Contractul va începe să se deruleze din luna aprilie, pe parcursul unui an. Liderul Camerei Deputaților a transmis că prin acest proiect se dorește și susținerea cu gaze a vecinilor din Republica Moldova. Ciolacu a precizat că acest proiect, va fi implementat de Transgaz și Transelectrica care vor definitiva detaliile afacerii

„România are o şansă extraordinară de a deveni poarta către Uniunea Europeană pentru gazele şi energia din Azerbaidjan. Astfel, putem deveni un actor regional important în asigurarea securităţii energetice a Europei. Am discutat astăzi cu preşedintele Ilham Aliyev despre trei proiecte energetice majore. Primul a vizat contractul de achiziţie a 1 miliard de metri cubi de gaze, contract ce se va derula din aprilie, timp de un an de zile. Am propus ca, prin acest contract, să ajutăm şi Republica Moldova, iar preşedintele Aliyev a susţinut propunerea noastră”, a transmis Marcel Ciolacu, din Azerbaidjan.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, se află în aceste zile, luni şi marţi, în vizită oficială în Republica Azerbaidjan. El a fost invitat de președintele Adunării Naţionale a acestei ţări, Sahiba Gafarova. Marcel Ciolacu a fost însoțit în această vizită de liderul UDMR, Kelemen Hunor, precum și de Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului.

Ce subiecte au fost abordate la întrevedere

Al doilea subiect abordat este legat de transportul de gaz lichefiat, respectiv parteneriatul dintre Romgaz şi Socar pentru construirea a două terminale de gaz natural lichefiat şi o instalaţie de regazificare, la Marea Neagră, a precizat Marcel Ciolacu.

Liderul Camerei Deputaților a precizat că cel de-la treilea subiect dezbătut cu președintele Ilham Aliyev este cel de dezvoltare a cablului energetic submarin.

„Al treilea proiect vizează dezvoltarea infrastructurii cablului submarin de transport prin Marea Neagră necesar transportului energiei verzi, prin România, din Marea Caspică spre Europa. Urmează ca, astăzi, specialiştii Transgaz şi Transelectrica (membri ai delegaţiei noastre) să detalieze cu partea azeră discuţiile tehnice”, a mai scris Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.