Marcel Ciolacu, planuri pentru viitorul Parlament. Bugetul României trebuie votat

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că ar prefera un buget multianual, pe o perioadă de patru ani, inspirat de modelele aplicate în alte țări europene. Acesta a menționat că intenționează ca, imediat după finalizarea alegerilor, Parlamentul în actuala componență să adopte bugetul pentru anul următor.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat la Slobozia că ar fi ideal ca România să adopte un buget multianual, structurat pe o perioadă de patru ani și centrat pe proiecte fazate anual, asemenea modelului european. El consideră că acest tip de bugetare ar aduce predictibilitate și ar permite o planificare mai eficientă a investițiilor pe termen lung.

„Eu mi-aş dori, după aceste alegeri, să avem un buget multianual. Să ai bugetele pe proiecte, exact ca sistemul european: să ai un buget multianual pe următorii patru ani, cu proiecte fazate pe fiecare an în parte. Şi mi-aş dori foarte mult ca anul acesta, imediat după alegeri, cu actualul Parlament, să trecem şi bugetul pe anul viitor, astfel încât autorităţile locale să poată să-şi prindă, încă de la prima şedinţă de Consiliu Judeţean, sau Consiliu Municipal, sau Consiliu Orăşenesc, comunal, să-şi poată prinde proiectele pe anul viitor. Şi atunci, dacă vii cu acest sistem, european, dai sustenabilitate şi predictibilitate”, a afirmat, duminică, la Slobozia, Marcel Ciolacu.

Câți bani au fost cheltuiți până acum de Ministerul Transporturilor

Premierul a subliniat că Ministerul Transporturilor a utilizat deja 1,5 miliarde de euro din suma de 2,3 miliarde alocată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Prim-ministrul și-a exprimat încrederea că fondurile alocate prin PNRR pentru Ministerul Transporturilor vor fi utilizate integral până la sfârșitul anului.

„Le termină până la sfârşitul anului pe toate din PNRR”, a adăugat primul ministru.

Marcel Ciolacu, noi ironii la adresa lui Nicolae Ciucă

Marcel Ciolacu, președintele PSD și candidatul la președinția României, a lansat ironii la adresa lui Nicolae Ciucă, remarcând eforturile sale de a vizita proiecte de infrastructură și drumuri. Ciolacu le-a mulțumit însă membrilor Guvernului pentru faptul că au înțeles importanța unei abordări fără culoare politică în Executiv. Comentând despre viitorul coaliției după alegeri, liderul PSD a arătat o atitudine sceptică față de continuarea colaborării cu PNL, amintind de stabilitatea pe care a adus-o PSD în cadrul coaliției în acești trei ani.

Întrebat despre coaliție, Ciolacu a afirmat ironic că nu dorește să-și dezamăgească actualii parteneri, deși liberalii par să se distanțeze de responsabilitatea guvernării.

„Iarăşi mă provocaţi să-i dezamăgesc pe partenerii noştri de coaliţie, care nu mai sunt în coaliţie. L-am văzut pe domnul Ciucă parcă pe autostrăzi, pe străzi, pe la Piteşti, pe la... Păi, dacă acest guvern e praf şi nu face nimic... deci mergem să vedem cum se fac drumurile în România? Cel mai urât lucru în politică este să devii penibil şi cred că suntem acolo, în acea limită. Am adus o stabilitate în aceşti trei ani, în această coaliţie, a fost un respect, noi am cedat să nu avem noi prima dată primul-ministru, am echilibrat lucrurile într-un context foarte complicat atunci, nu al Partidului Naţional, al României.

Eram în prag de criză socială şi ştiţi... Vă reamintesc eu cum se făcea guvernul din fes, trăgeai şi pe urmă căutai omul potrivit cu fesul. Se certau, plecau din timpul ştiinţei de guvern, retrăgeau miniştrii. Mie, oamenii pe stradă, astăzi, mi-au zis că ei nu mai vor aşa ceva. Ei vor să se construiască”, a declarat Marcel Ciolacu duminică, 27 octombrie, în timpul unei vizite la Slobozia, răspunzând unor întrebări.