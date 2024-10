Politica Șicane în online între Victor Ponta și George Simion. Marcel Ciolacu, la mijloc







Victor Ponta, o figură cunoscută a scenei politice din România, continuă să atragă atenția publicului prin activitatea sa politică, susținerea pentru Marcel Ciolacu și răspunsurile directe către rivalii săi. Fostul premier își menține prezența activă pe social media, postând imagini și comentarii despre campanie, interacțiuni cu alți politicieni și opinii despre alegerile prezidențiale. În ultimele zile, acesta a stârnit controverse în urma unei postări cu Marcel Ciolacu și a unei replici aprinse către George Simion, liderul AUR.

Victor Ponta și Marcel Ciolacu, „provizii” pentru Real - Barcelona

Recent, Victor Ponta a postat o imagine pe social media în care apare alături de Marcel Ciolacu într-un magazin, unde au făcut cumpărături înainte de marele meci de fotbal dintre Real Madrid și Barcelona. „Am terminat Campania în Dâmbovița la timp; ca să luăm ‘provizii’ și să ne uităm la Real - Barcelona! Fără McDonald's în seara asta! Mâine, înapoi în campanie,” a scris Ponta, arătând astfel o latură mai relaxată alături de liderul PSD.

Șicane în online între fostul premier și George Simion

Comentariile lui George Simion, liderul AUR, nu au întârziat să apară, reproșându-i lui Ponta că nu a susținut producătorii locali: „Mere nu ați fi cumpărat și voi de la Voinești/Fieni, ați venit la Penny,” a scris Simion, insinuând astfel că cei doi politicieni au preferat un lanț comercial în locul produselor tradiționale.

Răspunsul lui Ponta a fost prompt și ironic: „George / am luat de la Fieni și am pus în portbagaj la mașină – că noi am venit cu mașina; tu ai venit cu elicopterul și nu te-a lăsat pilotul să iei produse că nu e voie! Scump a fost elicopterul? Din subvenție?”

Victor Ponta a continuat disputa online printr-o altă postare ironică, menționând că, eventual, George Simion ar putea planta pomi fructiferi în apartamentele din România și ar oferi elicoptere tuturor votanților săi: „Hai că vine George și pune el câte un pom fructifer plin de mere, pere și prune (de țuică) în fiecare apartament din alea de 35.000 de euro! Și dă și câte un elicopter la fiecare votant al AUR ca să meargă ca și el la Târg cu elicopterul - din subvenția de la Buget, bineînțeles.”

Victor Ponta îl susține pe Marcel Ciolacu la prezidențiale

Victor Ponta și-a anunțat oficial susținerea pentru Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale, precizând că îl va vota „cu sufletul foarte liniștit”. Ponta și-a argumentat alegerea subliniind calitățile și experiența lui Ciolacu și criticând dur perioada în care Traian Băsescu și Klaus Iohannis au fost la conducerea țării. „Sper că, după 20 de ani cu Băsescu și Iohannis, destul de mulți români au înțeles că propaganda ticăloasă a unor impostori care au vândut țara pretinzând că o salvează trebuie oprită! Succes, Marcel – după 20 de ani de manipulare și hoție, la vot trebuie să se facă dreptate!”, a mai scris fostul premier în online.

Această declarație ilustrează viziunea politică a lui Ponta, susținându-l ferm pe Marcel Ciolacu și criticând dur liderii anteriori. În opinia sa, Marcel Ciolacu reprezintă o soluție mai potrivită pentru viitorul României.

Pe lângă susținerea sa pentru Marcel Ciolacu, Victor Ponta a anunțat că va candida și el la alegerile parlamentare, dorind să se implice activ în viitoarea configurație politică a țării.