Politica Ciolacu critică mandatul lui Iohannis „Românii au rămas cu trei găuri după mandatul lui Iohannis”







Președintele PSD, Marcel Ciolacu, aflat sâmbătă la Târgoviște, a afirmat că în urma mandatului președintelui Klaus Iohannis, românii s-au ales „cu trei găuri”, aluzie la amenajările controversate făcute la vila de protocol de la Neptun. În contextul evenimentului organizat la Fieni cu ocazia târgului de toamnă, liderul PSD a subliniat că românii nu au beneficiat de pe urma disputelor politice din trecut.

Ciolacu, deschidere pentru dialog cu rivalii săi

Ciolacu a fost prezent în Dâmboviţa la târgul de toamnă organizat de Sfântul Dumitru la Fieni, iar la Târgovişte a susţinut declaraţii de presă. Premierul a menționat că deși nu s-a întâlnit cu George Simion la Fieni, ar fi deschis dialogului cu orice competitor, subliniind că rivalii din campanie nu trebuie considerați „dușmani”. În contrast, Marcel Ciolacu a adus în discuție campaniile pline de „ură” din trecut și a întrebat retoric ce au obținut românii în urma lor.

"Am înţeles că a plecat mai devreme (...). Cred că nu era o problemă. Suntem competitori, nu suntem duşmani. Şi aşa consider cu toţi competitorii pe care îi am. Cu ce ne-am ales după ura, de exemplu, din campania domnului Ponta? Noi, românii, nu domnul Ponta. Că domnul Ponta ştiu cu ce s-a ales, cu nişte dosare penale. Noi, românii, ne-am ales cu ceva, după acea ură? Bine, ne-am ales cu foarte multe după mandatul domnului Iohannis, care l-a înfrânt pe domnul Ponta. Cu trei găuri", a spus Ciolacu.

Oamenii i-au cerut să „țină calea dreaptă și sigură”

În vizită la Argeș și Dâmbovița, județe semnificative pentru cariera sa politică, Ciolacu a rememorat începuturile sale ca lider interimar al PSD. În fața oamenilor care i-au cerut să „țină calea dreaptă și sigură”, liderul social-democrat a promis să urmeze această direcție, adâncind astfel legătura sa cu susținătorii locali în pregătirea campaniei.

"Am plecat astăzi în campanie în două judeţe dragi mie, Argeş şi Dâmboviţa, unde mă leagă o istorie întreagă pe care am povestit-o colegilor mei, drumul meu de preşedinte la PSD l-am pornit în aceste două judeţe. Primele organizaţii pe care le-am vizitat şi am făcut alegeri în ianuarie, imediat după ce colegii au hotărât să fiu preşedinte interimar al PSD, au fost aceste două judeţe", a declarat Marcel Ciolacu.