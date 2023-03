Marcel Ciolacu, mesaj pentru femei în prag de 8 Martie: „Pe lângă rolul de mamă şi soţie, joacă rolul de adevărat contabil al familiei”

Marcel Ciolacu a explicat că este foarte greu să fii femeie pentru că pe lângă rolul de mamă și soție, trebuie să ai grijă și de banii familiei tale. Liderul PSD a subliniat că aceasta este o răspundere grea, mai ales, în contextul ultimelor crize globale, pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina. „Pe lângă rolul de mamă şi soţie să joci rolul de adevărat contabil al familiei. Daţi-mi voie să mă înclin cu respect în faţa tuturor femeilor antreprenor din această ţară şi să le spun că noi, bărbaţii, le datorăm imens”, a spus șeful Camerei Deputaților.

Ciolacu a ținut un discurs în timpul galei CONAF, „Women in Economy – Day by day Heroes”. Politicianul a subliniat că egalitatea de gen și șanse sunt principalul fundament al dezvoltării societății din România. Liderul social-democraților a amintit și de un proiect de lege depus de PSD prin care a cerut ca 30% dintre candidații de pe listele alegerilor locale să fie femei, iar 30% din posturile din consiliilor de administrație ale afacerilor deținute de statul român să fie ocupate tot de femei.

PSD mizează pe egalitatea de șanse

„Sunt convins că este momentul ca noi, bărbaţii, să recunoaştem că am fost prea încăpăţânaţi sau prea conservatori şi am pierdut prea mult timp. Eu încerc deja să recuperez şi am lansat un prim demers în cadrul administraţiei publice. Sunt convins că egalitatea de gen este un obiectiv la care se ajunge doar găsind soluţii la problemele acute legate de educaţie, demografie sau coeziune socială”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a subliniat că știe că în societatea din România cele mai înalte funcții din toate instituțiile sunt ocupate de bărbați. Social-democratul a mai adăugat că nimeni nu trebuie să se aștepte ca bărbații să renunțe la posturile pe care le ocupă în favoarea femeilor. Ciolacu a concluzionat prin a spune că este indicat ca toate femeile să acționeze precum prima femeie de culoare care a ajuns congresman. „Dacă ei nu v-au pus loc la masă, veniţi cu scaunul pliant”, a spus politicianul, potrivit Agerpres.