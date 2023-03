Gala „Woman in Economy” a ajuns la cea de a V-a ediţie. Cristina Chiriac: „Dividendul nostru este impulsul pentru egalitatea de gen”

„Day by Day Heroes” este tema din acest an și celebrează implicarea femeilor în domenii cheie, iar în cadrul celei de-a cincea ediții vor fi acordate 10 premii. Tot în cadrul Galei, ca urmare a parteneriatului ce va fi încheiat între CONAF și Microsoft România, în direcția educației continue, vor fi anunțate bursele Microsoft, pentru membri CONAF, dedicate dezvoltării digitale a antreprenorialului feminin, ca pilon de sustenabilitate al economiei românești.

La eveniment vor participa președintele Camerei Deputaților, domnul Ion-Marcel CIOLACU, prim-ministrul României, domnul Nicolae Ionel CIUCĂ, dar și primul Comisar European pentru Egalitate, doamna Helena DALLI. De asemenea, au confirmat prezența și domnul Cristian-Silviu BUŞOI, Deputat European, Președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare si Energie din Parlamentul European, și doamna Gabriela FIREA, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Premiile vor fi înmânate de: E.S Therese HYDEN, Ambasadoarea Suediei în România, E.S José Antonio Hernández PEREZ-SOLORZANO, Ambasador al Spaniei în România, Achilleas KANARIS, CEO Vodafone România, Bogdan PUTINICĂ, General Manager Microsoft Romania, Ionuț CIUBOTARU, Vicepreședinte business development OMV Petrom, Feza TAN, Deputy CEO Unicredit, Volker RAFFEL, CEO-ul E.ON Romania, Nora MEHSEN, Officer of Funds and Horizontal Concerns Unit Sector, Elisabeta MORARU, Country Director Google în România, Lucian ROMAȘCANU, Ministrul Culturii.

Cristina Chiriac, Preşedinta CONAF: „Anul acesta, tema aleasă de ONU pentru a marca în 2023 Ziua Internaţională a Femeii este DigitALL: Inovaţie și tehnologie pentru egalitatea de gen. O temă perfect aliniată, sau continuată, de agenda prioritară pentru cea de-a 67-a sesiune a Comisiei Naţiunilor Unite pentru Statutul Femeii, Inovare, schimbare tehnologică și educație în era digitală pentru realizarea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor şi fetelor. Înțelegem și anticipăm tendințele, preocupările și îngrijorările globale. Tocmai de aceea, CONAF a deschis noi perspective pentru femeile antreprenoare din România. Gala din acest an celebrează curajul, talentul, dăruirea, generozitatea femeilor care, prin exemplul lor, sunt eroinele zilelor noastre. Este o ocazie pentru a oferi premii femeilor care exemplifică spiritul de excelență, inovație și creează schimbări pozitive și de durată, care vor redefini universul economic și social. Unele dintre doamnele ce vor fi premiate au influențat și au inspirat generații prin talentul și realizările lor, au avut un impact semnificativ în domeniile de activitate și s-au confruntat cu provocări pe care le-au depășit. Fiecare dintre femeile prezente în lista de premii din acest an are o poveste care ne poate inspira, care poate impulsiona schimbarea și poate transforma visele în realitate. Sunt femei care, prin influența lor, luptă pentru o lume mai bună, pentru egalitate de șanse și pentru un viitor prosper al țării noastre”.

CONAF este confederația patronală care a înțeles că tehnologia modelează viitorul și transformă economiile, că este nevoie de eforturi pentru accesibilitatea și incluziunea tehnologiei. „Digital Up. Dezvoltare Antreprenorială pentru IMM-uri” este cel mai ambițios proiect dedicat digitalizării, inițiat în anul 2022, ce are ca scop informarea antreprenorilor privind necesitatea transformării digitale a afacerilor, lămurirea conceptelor prea puțin înțelese, îndrumarea IMM-urile spre programele de ajutor oferite de stat și acordarea de sprijin în drumul oricărui business spre digitalizare. Femeile antreprenoare sunt intens implicate în eforturile de a înțelege transformarea digitală și de a o adopta pentru afacerile lor. În România, femeile reprezintă 26% dintre specialiștii în tehnologia informației, mult peste media europeană de 19%.

CONAF şi-a propus să treacă de la paradigma dezvoltării femeilor la dezvoltarea condusă de femei, înțelegând că egalitatea de gen nu este o competiție, ci un ideal de colaborare. Prin programele derulate, fie că este vorba de „Digital Up”, de „Pactul pentru Tineri”, de „Romanian Venture Forum”, primul forum internațional dedicat pieței de venture capital din România, start-up-urilor, fondurilor de investiţii şi întregului ecosistem antreprenorial românesc, sau de „Pactul pentru Educaţie Antreprenorială”, a coagulat energiile creative ale femeilor, preocupările lor pentru o societate modernă. Preocuparea pentru educaţie a fost un alt obiectiv prioritar al CONAF care a insistat asupra coeziunii sociale pentru reducerea abandonului şcolar şi recuperarea sutelor de mii de copii care au părăsit prematur sistemul educaţional.

Cristina Chiriac, preşedintă CONAF: „Putem spune că prin proiectele noastre, am construit o adevărată întreprindere socială, un alt concept modern creat de laureatul premiului Nobel, Muhammad Yunus. CONAF a creat o afacere fără dividende clasice, gândită pentru a rezolva probleme. Dividendul nostru este un impuls pentru egalitatea de gen, care are un sens economic și social puternic fiind un instrument eficient pentru dezvoltarea țării la potențialul său. România antreprenorială există, iar soluția pentru ca țara noastră să devină un jucător important la nivel mondial, să fie competitivă, este o clasă puternică de antreprenori”.

Din 2018 şi până în 2022, gala „Women in Economy” s-a bucurat de prezența reprezentanților a peste 4000 de companii. De asemenea, s-au alăturat evenimentelor preşedintele Klaus Iohannis, miniştrii, parlamentari, ambasadori și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Inițiatori: Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, Asociația Națională a Antreprenorilor

*Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai puternică confederație din România ce reunește interesele antreprenorilor în spiritul european al egalității de gen și egalității de șanse. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care promovează și susține antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă ca urmare a necesității de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 2 federații, 10 patronate, 5 asociații, 24 sucursale și peste 3.700 de companii.

CONAF organizează evenimente importante pentru societatea românească, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltăm și finalizăm proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale. Printre proiectele noastre, amintim „Pactul pentru Muncă”, în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” și seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă ecourile în spațiul public, decizii legislative și schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, au încercat să găsească soluțiile optime și cele mai bune strategii de viitor.