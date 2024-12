Politica Marcel Ciolacu: Austeritate a fost când s-au tăiat salarii cu 25%, când a crescut TVA de la 19 la 24%







Cu puțin timp înainte de ședința de Guvern, premierul Marcel Ciolacu à vor trece despre măsurile impuse începând din ianuarie. Potrivit șefului Executivului, prognoza venită de la Comisia Europene au fost „mai pesimiste decât așteptările specialiștilor”. Mai mult, primul ministru a subliniat că situația s-a deteriorat în majoritatea statelor UE.

Marcel Ciolacu, despre Ordonanța trenuleț

Premierul le-a transmis românilor că nu regretă schimbările făcute în ultimele luni, făcând referire inclusiv la majorarea pensiilor.

„Nu regret niciuna dintre aceste măsuri, pentru că am făcut dreptate pentru milioane de oameni și am ajutat economia prin investiții majore. Avem însă înainte un an dificil din punct de vedere economic, iar în fața cifrelor și a realității trebuie să adoptăm rapid măsuri care să protejeze România de eventuale riscuri financiare majore”, a explicat Marcel Ciolacu.

Ce urmează în România

Șeful Executivului a subliniat că deciziile greșite luate într-un astfel de moment ar putea duce la scăderea rating-ului de țară sau la alungarea investitorilor străini.

În plus, împrumuturile la bănci ar veni la pachet cu dobânzi foarte mari. Concret, România s-ar putea îndrepta spre o recesiune.

„Am hotărât împreună cu partenerii de coaliție să adoptăm azi așa-zisa Ordonanță „Trenuleț” pentru a ține sub control deficitul bugetar în 2025, așa cum ne-am angajat în fața Comisiei Europene prin Planul Fiscal.

Am obținut o prelungire de la 4 la 7 ani pentru reducerea deficitului, iar primul pas este să coborâm la 7% în 2025”, a adăugat premierul.

Marcel Ciolacu, clarificări despre Ordonanța de coșmar

Șeful Executivului a precizat că România va putea beneficia în continuare de fondurile europene și din PNRR. Totodată, Ciolacu a declarat că OUG adoptată luni nu este una a „austerității” sau „sărăciei”.

„Această ordonanță nu este una a „austerității” sau „sărăciei”. Austeritate a fost când s-au tăiat salarii cu 25%, când a crescut TVA de la 19 la 24% sau când s-au închis sute de școli și spitale.

Adoptăm astăzi măsuri clare privind reforma statului și reducerea cheltuielilor publice. Și începem cu noi, cu politicienii. Salariile demnitarilor vor fi înghețate și în acest an, iar partidele vor primi cu 25% mai puțini bani.

Apoi continuăm cu aparatul bugetar. În acest an, nu există resurse financiare pentru creșterea salariilor bugetarilor. Nu se mai acordă sporuri și premii suplimentare. Fiecare leu plătit la salariu va fi justificat prin criterii de performanță și evaluări”, a mai spus primul ministru.