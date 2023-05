Marcel Ciolacu, anunț de ultimă oră: Negocierile pentru noul guvern au fost suspendate

„De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. Este clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor”, a anunțat, azi, Marcel Ciolacu.

Acesta a punctat ferm că va suspenda negocierile în ceea ce privește rotativa guvernamentală.

„De aceea, cred că, în acest moment, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale. Până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată

Coaliția are datoria să se reunească în primul rând pentru urgențele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluțiile sustenabile și un termen clar pentru noua lege a salarizării”, a conchis Marcel Ciolacu.

Profesorii intră luni în grevă generală

Cele trei mari sindicate din educație au anunțat că luni, 22 mai, începe o grevă generală. Profesorii cer creșterea salariilor și arată că salariul net al unui profesor debutant e de circa 2.400 de lei.

Pe de altă parte, reforma pensiilor speciale este asumată de guvern în cadrul PNRR. Până acum, coaliția de guvernare nu a ajuns la o concluzie clară cu privire la eliminarea exceselor din pensiile speciale.

În acest context, Marcel Ciolacu a transmis că el este dispus să discute cu liderii de sindicat oricând, chiar în în acest weekend, despre această problemă. Liderul PSD a explicat că va face toate eforturile pentru ca greva generală să fie evitată. Social-democratul a mai adăugat că a discutat deja cu premierul Nicolae Ciucă despre acest subiect.

„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învățământ și să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit și cu premierul Ciucă și am garanția că are o disponiblitate similară la dialog. Sper că liderii sindicali înțeleg că această grevă produce haos nu numai în activitatea școlii, ci și în viețile a milioane de familii”, a declarat Ciolacu.